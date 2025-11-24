La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió este lunes por unanimidad ratificar la orden del juez Alexandre de Moraes, quien decretó prisión preventiva al ex presidente Jair Bolsonaro el pasado 22 de noviembre, al modificar la detención domiciliaria del ex mandatario ante evidencias de posibilidad de fuga.
La Justicia de Brasil confirmó la prisión preventiva del ex presidente Jair Bolsonaro
El voto del relator Moraes fue confirmado por los jueces Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia, por lo que Bolsonaro deberá continuar con el cumplimiento de su condena pero en una cárcel, reportó la agencia Xinhua.
Bolsonaro se encontraba en prisión domiciliaria, luego de ser condenado en septiembre de este año a 27 años y tres meses de prisión por su participación en una tentativa de golpe de Estado contra el presidente Inacio Lula da Silva.
El pasado 22 de noviembre, Moraes convirtió la detención domiciliaria del ex mandatario en prisión preventiva, después de que el político incendió el dispositivo electrónico para quitárselo de su tobillo y luego de que su hijo Flávio Bolsonaro convocó a una vigilia frente a la casa donde cumplió la medida hasta ahora.
En la audiencia de custodia realizada en las últimas horas, Bolsonaro argumentó que el intento de violar la tobillera electrónica se debió a un episodio de "paranoia" provocado por medicamentos psiquiátricos y problemas económicos que fue tomado como una intención de fuga.
Bolsonaro ha declarado en reiteradas ocasiones que "jamás" se someterá a prisión, lo que refleja un desafío deliberado a la autoridad judicial. Pese a sus dichos, los jueces Cristiano Zanin y Cármen Lúcia votaron en acompañamiento del relator, sin presentar un voto propio, por lo que el ex presidente será conducido en las próximas horas a una cárcel federal.