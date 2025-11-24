La Justicia de Brasil confirmó la prisión preventiva del ex presidente Jair Bolsonaro.

El pasado 22 de noviembre, Moraes convirtió la detención domiciliaria del ex mandatario en prisión preventiva, después de que el político incendió el dispositivo electrónico para quitárselo de su tobillo y luego de que su hijo Flávio Bolsonaro convocó a una vigilia frente a la casa donde cumplió la medida hasta ahora.

Condena Bolsonaro preso La Justicia ratificó la prisión preventiva del ex presidente Jair Bolsonaro, quien será llevado a una cárcel para cumplir su condena. Foto gentileza tn.com.ar

En la audiencia de custodia realizada en las últimas horas, Bolsonaro argumentó que el intento de violar la tobillera electrónica se debió a un episodio de "paranoia" provocado por medicamentos psiquiátricos y problemas económicos que fue tomado como una intención de fuga.

Bolsonaro ha declarado en reiteradas ocasiones que "jamás" se someterá a prisión, lo que refleja un desafío deliberado a la autoridad judicial. Pese a sus dichos, los jueces Cristiano Zanin y Cármen Lúcia votaron en acompañamiento del relator, sin presentar un voto propio, por lo que el ex presidente será conducido en las próximas horas a una cárcel federal.