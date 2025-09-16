Inicio Mundo Jair Bolsonaro
Otra vez internado

Bolsonaro fue condenado a pagar una indemnización y pedir disculpas por expresiones racistas

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien fue internado de urgencia en las últimas horas, deberá indemnizar a un joven y pedir disculpas por sus dichos racistas

Daniel Bibiloni
Por Daniel Bibiloni [email protected]
El ex presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien gobernó el país entre 2019-2022, continúa sumando contratiempos ya que este martes fue condenado a pagar una indemnización de un millón de reales (188.000 dólares) por declaraciones racistas que efectuó durante su gestión y deberá disculparse de forma pública por lo expresado, de acuerdo a la sentencia dictada por la Sala 3 del Tribunal Regional Federal de la ciudad de Porto Alegre.

La sentencia condenatoria contra el ex presidente se produce después de que la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó el pasado 11 de septiembre al ex mandatario a cumplir una pena de 27 años y tres meses de prisión por participar en una tentativa de golpe de Estado contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Jair Bolsonaro preso
Jair Bolsonaro había lanzado expresiones racistas contra un joven durante un discurso público cuando era presidente.

La nueva condena por racismo a Bolsonaro tuvo como argumento que las declaraciones formuladas cuando era presidente sobre el cabello rizado de un joven de ascendencia africana durante una transmisión en 2021, ocasionaron un “daño moral”, al afectar los valores de la sociedad en su conjunto.

En tanto, en las últimas horas Bolsonaro fue internado de urgencia en un hospital en Brasilia luego de registrar una "fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja", tal y como indicó su hijo Flavio. El ex prisidente había estado en el mismo centro médico el pasado domingo para someterse a un procedimiento ambulatorio.

Flavio Bolsonaro, el mayor de los hijos del recién condenado ex mandatario, afirmó que su padre registró una “fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja”. Además indicó que fue escoltado al centro de salud “por los policías penales que vigilan” la residencia donde cumple prisión domiciliaria, ya que se trata de una “emergencia”.

En 2021, Bolsonaro comparó el peinado “afro” de un simpatizante con un “criadero de cucarachas” e insinuó que el joven agredido tenía piojos. La causa penal fue interpuesta conjuntamente por el Ministerio Público Federal y la Defensoría Pública Federal.

Los jueces de la Sala 3 del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre consideraron entonces que las declaraciones del ex presidente reflejan estigmas y rechazan el argumento de la defensa, en el sentido de que se trata solamente de una “broma”, mientras que la sentencia podrá ser apelada ante cortes superiores federales.

Jair Bolsonaro hospital
El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien fue internado de urgencia, deberá indemnizar a un joven y pedir disculpas.

El juez relator del caso, Rogério Fraveto, consideró que las declaraciones de Bolsonaro tenían “contenido ofensivo y discriminatorio hacia la población negra en general” y eran “discriminación disfrazada de broma”.

A su vez, el magistrado argumentó que las frases van más allá de la libertad de expresión y contribuyen a reproducir la idea de “supremacía blanca”.

