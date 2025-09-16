Bolsonaro fue condenado a pagar una indemnización y pedir disculpas por expresiones racistas.

La nueva condena por racismo a Bolsonaro tuvo como argumento que las declaraciones formuladas cuando era presidente sobre el cabello rizado de un joven de ascendencia africana durante una transmisión en 2021, ocasionaron un “daño moral”, al afectar los valores de la sociedad en su conjunto.

En tanto, en las últimas horas Bolsonaro fue internado de urgencia en un hospital en Brasilia luego de registrar una "fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja", tal y como indicó su hijo Flavio. El ex prisidente había estado en el mismo centro médico el pasado domingo para someterse a un procedimiento ambulatorio.

Flavio Bolsonaro, el mayor de los hijos del recién condenado ex mandatario, afirmó que su padre registró una “fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja”. Además indicó que fue escoltado al centro de salud “por los policías penales que vigilan” la residencia donde cumple prisión domiciliaria, ya que se trata de una “emergencia”.

En 2021, Bolsonaro comparó el peinado “afro” de un simpatizante con un “criadero de cucarachas” e insinuó que el joven agredido tenía piojos. La causa penal fue interpuesta conjuntamente por el Ministerio Público Federal y la Defensoría Pública Federal.

Los jueces de la Sala 3 del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre consideraron entonces que las declaraciones del ex presidente reflejan estigmas y rechazan el argumento de la defensa, en el sentido de que se trata solamente de una “broma”, mientras que la sentencia podrá ser apelada ante cortes superiores federales.

Jair Bolsonaro hospital El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien fue internado de urgencia, deberá indemnizar a un joven y pedir disculpas. Foto gentileza elmundo.es

El juez relator del caso, Rogério Fraveto, consideró que las declaraciones de Bolsonaro tenían “contenido ofensivo y discriminatorio hacia la población negra en general” y eran “discriminación disfrazada de broma”.

A su vez, el magistrado argumentó que las frases van más allá de la libertad de expresión y contribuyen a reproducir la idea de “supremacía blanca”.