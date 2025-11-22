Ni Pipa ni Búzios: la playa de Brasil que es famosa por sus duas, tiene arena dorada y aguas cristalinas

ponta negra Ponta Negra puede ser el próximo destino elegido para tus vacaciones. Imagen: Pexels.

Con el paso del tiempo, la belleza natural de la playa de Ponta Negra empezó a atraer cada vez más visitantes. En la década de 1980, la zona experimentó un intenso crecimiento inmobiliario, consolidándose como uno de los principales destinos turísticos de Natal.

Vacaciones en Brasil: atracciones de la playa

La primera razón para visitar la playa de Ponta Negra es que Natal, la capital de Rio Grande do Norte, conocida como la “Ciudad del Sol”, ofrece a sus visitantes un litoral extenso y diverso, con opciones para todos los gustos.

En Natal y sus alrededores, hay una incomparable diversidad y belleza. El Morro do Careca, es una duna emblemática y una de las paradas obligatorias de este destino. Aunque también se encuentran las dundas de Genipabu y el Parque de las Dunas.

Lo ideal es explorar las dunas doradas en un emocionante paseo en buggy, y después relajarse en las aguas cristalinas de las paradisíacas playas de aguas calmas, perfectas para nadar.

ponta negra brasil Ponta Negra tiene playas extensas con aguas cristalinas y dunas de arena dorada.

La playa Ponta Negra también ofrece condiciones ideales para la práctica del surf, stand-up paddleboard y kitesurf, ya que hay diversas escuelas locales preparadas para principiantes y avanzados.

A lo largo de la costanera hay un abanico de restaurantes y kioscos que ofrecen desde bocadillos locales hasta platos internacionales, destacándose los mariscos frescos. Después del atardecer, Ponta Negra se transforma, con bares, discotecas y espectáculos en vivo animando la noche.

¿Cómo llegar a Ponta Negra?

La forma más práctica de llegar a destino es volar desde Mendoza a Buenos Aires, y luego dirigirse hacia Natal, ya que no hay vuelos directos desde Mendoza a Natal. Una vez allí, tienes unos 25 km hasta el barrio de Ponta Negra, así que puedes alquilar un auto o viajar en taxi.