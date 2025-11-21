Mundial Sub 17: cuándo juegan y dónde ver las semifinales Brasil vs. Portugal e Italia vs. Austria

Austria, con gol de Moser, fue el primero en clasificarse después de vencer por 1 a 0 al buen equipo de Japón y su rival será Italia ya que con un tanto de Thomas Campaniello batió por la mínima diferencia a Burkina Faso.

italia sub 17 Italia está en semifinales del Mundial Sub 17 de Qatar.

Más tarde, Portugal derrotó 2-0 a Suiza con goles de Mateus Mide y José Neto para esperar al ganador del cruce entre Brasil y Marruecos, el partido más emotivo de la jornada, donde los brasileños ganaron 2 a 1 con un gol en la última jugada de Dell, autor de los dos tantos de su equipo, mientras que Baha hizo el gol de la última selección africana en quedar eliminada.