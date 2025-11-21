Mundial Sub 17: cuándo juegan y dónde ver las semifinales Brasil vs. Portugal e Italia vs. Austria

El Mundial Sub 17 de Qatar 2025 confirmó a sus 4 clasificados a semifinales después de una intensa jornada de cuartos de final en la que sobresalió la agónica victoria de Brasil ante Marruecos, reciente campeón en la categoría Sub 20.
El Mundial Sub 17 de Qatar 2025 confirmó a sus 4 clasificados a semifinales después de una intensa jornada de cuartos de final en la que sobresalió la agónica victoria de Brasil ante Marruecos, reciente campeón en la categoría Sub 20.
Austria, con gol de Moser, fue el primero en clasificarse después de vencer por 1 a 0 al buen equipo de Japón y su rival será Italia ya que con un tanto de Thomas Campaniello batió por la mínima diferencia a Burkina Faso.
Más tarde, Portugal derrotó 2-0 a Suiza con goles de Mateus Mide y José Neto para esperar al ganador del cruce entre Brasil y Marruecos, el partido más emotivo de la jornada, donde los brasileños ganaron 2 a 1 con un gol en la última jugada de Dell, autor de los dos tantos de su equipo, mientras que Baha hizo el gol de la última selección africana en quedar eliminada.
De esta manera una selección sudamericana y 3 europeas disputarán el título en el Aspire Zone de Qatar.
El cuadro de semifinales quedó conformado por los cruces Italia vs. Austria y Brasil vs. Portugal, el camino al título de un torneo que expone nuevas figuras y mantiene un alto nivel competitivo .
Los partidos de semifinales se jugarán el lunes 24 a las 10.30 y a las 13 (hora argentina) con TV por la TV Pública y DSports.