La Princesita Evelin Bermúdez perdió sus tres coronas mundiales en una lujosa velada de boxeo internacional

La Princesita Evelin Nazarena Bermúdez (48,400 kg) llegaba a este pleito como favorita, tras posicionarse como protagonista en el boxeo internacional y haberse coronado con tres títulos mundiales (Federación Internacional/FIB, Organización Mundial/OMB, y Asociación Mundial/AMB, por haber unificado al vencer a la canadiense Sara Bailey (exponía el cetro AMB) por TKO en el primer round el 20 de septiembre de 2025 en Ottawa, Canadá.

Una noche para Evelin Bermúdez en Orlando

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MostVpromotions/status/2065967956786323566&partner=&hide_thread=false A LOT OF ACTION IN THE FIRST CHAMPIONSHIP BOUT OF THE NIGHT!



Evelin Bermudez

vs.

Estefany Alegria



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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PlanetaBoxing/status/2065983461194617183&partner=&hide_thread=false ADIÓS AL SUEÑO DE SER INDISCUTIDA

La santafesina Evelin Bermúdez, en su debut bajo la promoción de @jakepaul, perdió en amplio fallo unánime con Estefany Alegría y resignó las coronas mundiales minimosca AMB, OMB y FIB, en el Caribe Royale de Orlando, Florida . pic.twitter.com/nquLh1NnvD — Planeta Boxing Radio (@PlanetaBoxing) June 14, 2026

La santafesina, ganadora del Premio Olimpia 2025, hizo la primera exposición de su triple corona ante la peligrosa mexicana Estefany Alegría (48,700), en una lujosa cartelera organizada por la empresa promotora de Jake Paul asociada con otras. Bermúdez lució muy atada y finalizó con poco resto físico, y por el ello los jueces de la Comisión Atlética de Florida arrojaron estos guarismos: Lisa Giampa 91-99, Braddan Jackson 91-99, y Mark Streisand 90-100, todas para la azteca