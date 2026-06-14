La campeona argentina Evelin Bermúdez expuso este sábado por la noche sus tres títulos mundiales de boxeo en peso minimosca de la AMB, FIB y OMB en el Casino Royale de Orlando, Estados Unidos, y fue derrotada por puntos por la mexicana Estefany Alegría.
La Princesita Evelin Bermúdez perdió sus tres coronas mundiales en una lujosa velada de boxeo internacional
La triple campeona mundial y figura del boxeo internacional, la santafesina Evelin Bermúdez, fue apabullada por la mexicana Estefany Alegría en Orlando
La Princesita Evelin Nazarena Bermúdez (48,400 kg) llegaba a este pleito como favorita, tras posicionarse como protagonista en el boxeo internacional y haberse coronado con tres títulos mundiales (Federación Internacional/FIB, Organización Mundial/OMB, y Asociación Mundial/AMB, por haber unificado al vencer a la canadiense Sara Bailey (exponía el cetro AMB) por TKO en el primer round el 20 de septiembre de 2025 en Ottawa, Canadá.
Una noche para Evelin Bermúdez en Orlando
La santafesina, ganadora del Premio Olimpia 2025, hizo la primera exposición de su triple corona ante la peligrosa mexicana Estefany Alegría (48,700), en una lujosa cartelera organizada por la empresa promotora de Jake Paul asociada con otras. Bermúdez lució muy atada y finalizó con poco resto físico, y por el ello los jueces de la Comisión Atlética de Florida arrojaron estos guarismos: Lisa Giampa 91-99, Braddan Jackson 91-99, y Mark Streisand 90-100, todas para la azteca