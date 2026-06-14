El Real Madrid de José Mourinho suma un refuerzo de 55 millones de euros

Actualmente, las conversaciones formales entre la dirigencia del Chelsea y las autoridades de la institución madrileña se encuentran transitando su etapa de definición.

La estrategia del Real Madrid apunta a rubricar el acuerdo del contrato inmediatamente después del Mundial, evitando de este modo que un rendimiento consagratorio del carrilero incremente aún más su cotización internacional.

Marc Cucurella El lateral jugará el Mundial antes de llegar al Real Madrid.

El Real Madrid buscará continuar reforzando su plantilla

La inminente llegada del ex jugador del Barcelona provocará una fuerte competencia interna dentro de una zona del campo de juego que ya dispone de múltiples alternativas de peso. El sector izquierdo de la defensa del Real Madrid cuenta en la actualidad con la presencia de Fran García, Ferland Mendy y Álvaro Carreras, un escenario que obligará a la comisión directiva a gestionar posibles salidas del club.

Esta ambiciosa política de contrataciones por parte del Real Madrid demuestra una notable velocidad de gestión antes de promediar el mes de junio.

La llegada de Cucurella se complementa con el interés de la directiva en otras figuras del plano internacional que vienen siendo asociadas al club de manera insistente: el defensor francés Ibrahima Konaté, el defensor neerlandés Denzel Dumfries y el mediocampista español Bernardo Silva.

Si bien la danza de nombres mantiene expectantes a los aficionados merengues, la dirigencia de la Casa Blanca aún no ha realizado ningún tipo de anuncio oficial respecto a estas posibles incorporaciones.