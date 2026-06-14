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Se rearma la Casa Blanca

El Real Madrid de José Mourinho suma un refuerzo de 55 millones de euros

Con José Mourinho al mando el Real Madrid busca recuperar su gloria y suma una figura de primer nivel

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Real Madrid se rearma para encontrar la gloria perdida.

El Real Madrid se rearma para encontrar la gloria perdida.

José Mourinho tiene la tarea de regresar al Real Madrid al primer nivel ya que en las dos últimas temporadas el conjunto español no logró obtener títulos. Para ello el presidente Florentino Pérez no escatimará en gastos y decidió la llegada de Marc Cucurella, lateral español que está a horas de jugar su primer Mundial.

El defensor tendrá su debut el lunes a partir de las 13 cuando su selección enfrente a Cabo Verde y llegará al conjunto blanco una vez finalizada la cita máxima.

Marc Cucurella
Marc Cucurella fichar&aacute; con el Real Madrid.

Marc Cucurella fichará con el Real Madrid.

El Real Madrid se aseguró a Marck Cucurella

Los periodistas deportivos David Ornstein, de The Athletic, y Fabrizio Romano confirmaron que el monto del traspaso rondará los 55 millones de euros fijos, a los que se podrían añadir otros 5 millones de euros en concepto de variables.

Actualmente, las conversaciones formales entre la dirigencia del Chelsea y las autoridades de la institución madrileña se encuentran transitando su etapa de definición.

La estrategia del Real Madrid apunta a rubricar el acuerdo del contrato inmediatamente después del Mundial, evitando de este modo que un rendimiento consagratorio del carrilero incremente aún más su cotización internacional.

Marc Cucurella
El lateral jugar&aacute; el Mundial antes de llegar al Real Madrid.

El lateral jugará el Mundial antes de llegar al Real Madrid.

El Real Madrid buscará continuar reforzando su plantilla

La inminente llegada del ex jugador del Barcelona provocará una fuerte competencia interna dentro de una zona del campo de juego que ya dispone de múltiples alternativas de peso. El sector izquierdo de la defensa del Real Madrid cuenta en la actualidad con la presencia de Fran García, Ferland Mendy y Álvaro Carreras, un escenario que obligará a la comisión directiva a gestionar posibles salidas del club.

Esta ambiciosa política de contrataciones por parte del Real Madrid demuestra una notable velocidad de gestión antes de promediar el mes de junio.

La llegada de Cucurella se complementa con el interés de la directiva en otras figuras del plano internacional que vienen siendo asociadas al club de manera insistente: el defensor francés Ibrahima Konaté, el defensor neerlandés Denzel Dumfries y el mediocampista español Bernardo Silva.

Si bien la danza de nombres mantiene expectantes a los aficionados merengues, la dirigencia de la Casa Blanca aún no ha realizado ningún tipo de anuncio oficial respecto a estas posibles incorporaciones.

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