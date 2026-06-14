Es oficial: Rubén Insúa dejó de ser el DT de Barracas Central pese a que tenía contrato hasta fin de año

Además de destacar la clasificación a la Copa Sudamericana 2026, donde el equipo no tuvo una buena campaña, el comunicado resaltó que con Insúa como DT Barracas Central "consiguió la clasificación a los playoffs de la Liga Profesional en dos temporadas consecutivas".

"La Comisión Directiva agradece a Rubén Darío Insúa y a todo su cuerpo técnico por el profesionalismo, el compromiso y el trabajo realizado durante esta etapa, deseándoles el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos. Su nombre formará parte de una de las etapas más importantes en la historia reciente de Barracas Central", finalizó.

Rubén Insúa y un ciclo terminado en Barracas Central

Insúa, de 65 años de edad, había asumido en septiembre de 2024 y, pese a aquel logro institucional, los resultados del primer semestre de 2026 terminaron condicionando su continuidad. El equipo quedó afuera de los playoffs del Torneo Apertura en la última fecha, tras perder como local ante Banfield, y además finalizó último en su grupo de la Sudamericana, con apenas 3 puntos, producto de 3 empates.

La dirigencia de Barracas Central ya comenzó la búsqueda de un reemplazante para encarar el segundo semestre de la temporada, con el objetivo de recomponer el rumbo futbolístico del equipo.