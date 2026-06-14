El bombazo que prepara el PSG: 180 millones de euros por una figura del Bayern Múnich

Michael Olise El PSG va por la figura del Bayern Múnich.

Billetera abierta en PSG para convencer al Bayern Múnich

El interés del equipo francés radica en las excepcionales características del extremo que se destaca por su capacidad para desequilibrar en los metros finales, su facilidad para rendir bajo presión y su notable cuota goleadora. Con la intención de armar una delantera arrolladora la institución está en condiciones de presentar la millonaria oferta, la cual contemplaría una combinación de montos fijos y variables.

Sin embargo, la concreción del traspaso no dependerá exclusivamente del aspecto económico. Desde Alemania, la postura del Bayern Múnich es clara: en principio, no tienen intenciones de negociar a uno de los futbolistas más determinantes de su esquema táctico. La directiva bávara es consciente de que hallar un reemplazante de su categoría implicaría una gestión extremadamente compleja y un costo igualmente colosal.

Ante este escenario, todo parece indicar que los alemanes solo aceptarían desprenderse de su figura si la propuesta alcanza cifras verdaderamente astronómicas, sumas que un grupo muy reducido de clubes en el mundo podría costear. Esta resistencia por parte de la entidad dueña de su pase anticipa que las negociaciones no serán nada sencillas para los últimos monarcas de Europa.

Michael Olise (1) El jugador que quiere el PSG viene de convertir 3 goles con la camiseta de la selección de Francia.

Los impresionantes números por los que el PSG está interesado

El exponencial incremento en el valor de mercado del delantero está plenamente justificado por sus estadísticas desde que aterrizó en el fútbol teutón a mediados del año 2024. A lo largo de su estadía en el equipo, el atacante ha logrado acumular un total de 107 presentaciones oficiales, registrando la destacada marca de 42 anotaciones y entregando 54 asistencias a sus compañeros.

Durante su más reciente campaña, el rendimiento del extremo alcanzó niveles verdaderamente superlativos. En los 52 encuentros que disputó en la última temporada, logró convertir 22 tantos y aportó 31 pases clave. Su desempeño brilló especialmente en el marco de la Champions League, donde anotó un espectacular golazo frente al Real Madrid y también le marcó al propio PSG durante un memorable cruce de semifinales que finalizó con un marcador de 5 a 4.

A este innegable poderío en el plano individual se le suma su exitoso palmarés colectivo defendiendo los colores de la poderosa escuadra de Múnich. Hasta la fecha, el desequilibrante futbolista ha levantado cuatro trofeos a nivel nacional: se consagró bicampeón de la Bundesliga, también sumó a sus vitrinas una Copa de Alemania y una Supercopa de Alemania.