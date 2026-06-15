Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina y cuántos feriados le quedan a 2026

Un poco más adelante, agosto ofrecerá otro fin de semana largo entre el sábado 15 y el lunes 17, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Valle Grande, San Rafael disfrute del paisaje. Foto Axel Lloret. Valle Grande, en San Rafael. Otro de los destinos preferidos por los turistas tanto en feriados como vacaciones. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

En octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural dará lugar a tres días de descanso, del sábado 10 al lunes 12.

Un poco después, en noviembre, el Día de la Soberanía Nacional generará otro fin de semana largo entre el sábado 21 y el lunes 23.

Y diciembre será el mes con más opciones para quienes buscan una escapadita. El calendario contempla un descanso de cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8, por la Inmaculada Concepción de María y un feriado puente.

pueblo yavi 3 Viajar por Argentina, siempre un buen plan. Foto: archivo

Además, la celebración de Navidad permitirá un nuevo fin de semana largo entre el viernes 25 y el domingo 27.

Uno por uno, los fines de semana largos que le quedan a 2026: