Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina y cuántos feriados le quedan a 2026

El calendario oficial de 2026 todavía ofrece varias oportunidades para hacer una escapada, descansar o planificar vacaciones cortas. Luego del fin de semana largo del 13 al 15 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, aún restan 10 feriados nacionales hasta fin de año. Así que a tomar nota se ha dicho.
Aunque el 20 de junio, Día de la Bandera, también es feriado, este año cae sábado y no genera un fin de semana extendido. Muchos creían que se trasladaría, pero no.
Fines de semana largos 2026 en Argentina: las fechas que quedan
Entonces, a saber: el próximo descanso extendido llegará en julio. El Día de la Independencia permitirá disfrutar de cuatro días consecutivos, desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio, porque el 10 será considera "feriado puente con fines turísticos".
Un poco más adelante, agosto ofrecerá otro fin de semana largo entre el sábado 15 y el lunes 17, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
En octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural dará lugar a tres días de descanso, del sábado 10 al lunes 12.
Un poco después, en noviembre, el Día de la Soberanía Nacional generará otro fin de semana largo entre el sábado 21 y el lunes 23.
Y diciembre será el mes con más opciones para quienes buscan una escapadita. El calendario contempla un descanso de cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8, por la Inmaculada Concepción de María y un feriado puente.
Además, la celebración de Navidad permitirá un nuevo fin de semana largo entre el viernes 25 y el domingo 27.
Uno por uno, los fines de semana largos que le quedan a 2026:
- Julio: jueves 9 al domingo 12 (Día de la Independencia)
- Agosto: sábado 15 al lunes 17 (Paso a la Inmortalidad del Gral. San Martín)
- Octubre: sábado 10 al lunes 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural)
- Noviembre: sábado 21 al lunes 23 (Día de la Soberanía Nacional)
- Diciembre: sábado 5 al martes 8 (Inmaculada Concepción de María + feriado puente) Viernes 25 al domingo 27 (Navidad).