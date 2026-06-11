Así trabajará el comercio en Mendoza durante el feriado del lunes 15 de junio: horarios y lo que hay que saber

empleado de comercio, aguinaldo El comercio en la Ciudad de Mendoza trabajará casi con normalidad durante el feriado de Güemes. Imagen ilustrativa.

El comercio en Mendoza durante el feriado: horarios especiales y atención parcial

Desde la entidad explicaron que algunos locales trabajarán únicamente durante media jornada, mientras que otros mantendrán el horario habitual de atención al público, por lo que se recomienda chequear la decisión del comercio elegido.

La información surge de una consulta realizada entre los asociados de CECITYS con el objetivo de brindar previsibilidad tanto a comerciantes como a consumidores que planean realizar compras o trámites durante el feriado de Güemes.

comercios mendoza Según una encuesta, 8 de cada 10 comerciantes trabajarán durante el feriado del 15 de junio. Archivo. Foto: Martín Pravata

De esta manera, quienes necesiten acercarse a los centros comerciales o realizar compras tendrán una amplia oferta de negocios abiertos, aunque se insiste en verificar previamente los horarios particulares de cada local.

El recuerdo de Güemes, un imprescindible en la historia argentina

El feriado del 15 de junio forma parte de las conmemoraciones nacionales en homenaje al general Martín Miguel de Güemes, figura clave en la defensa del territorio argentino durante las guerras por la independencia que falleció el 17 de junio de 1821.

Cuenta la historia que Güemes murió a causa de una gangrena generada por un balazo que recibió por la espalda durante una emboscada realista. Tenía 36 años y fue el único general argentino caído en combate durante la guerra de la independencia.