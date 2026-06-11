Así trabajará el comercio en Mendoza durante el feriado del lunes 15 de junio: horarios y lo que hay que saber

A pesar del feriado nacional del próximo lunes 15 de junio, en Mendoza gran parte de los comercios mantendrán su funcionamiento casi con normalidad. Así lo informó CECITYS (Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza) entidad que dio a conocer, además, los resultados de una encuesta realizada entre los comerciantes.
Según el relevamiento, el 80% de los comercios abrirá sus puertas durante la jornada en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, una de las fechas patrias incorporadas al calendario nacional. La fecha exacta del fallecimiento de Güemes es el 17 de junio, pero este año se traslada al lunes 15 por motivos turísticos y comerciales.
La decisión refleja la intención de una amplia mayoría de los comerciantes de sostener la actividad durante el fin de semana largo, aunque con modalidades de atención que variarán según cada establecimiento.
El comercio en Mendoza durante el feriado: horarios especiales y atención parcial
Desde la entidad explicaron que algunos locales trabajarán únicamente durante media jornada, mientras que otros mantendrán el horario habitual de atención al público, por lo que se recomienda chequear la decisión del comercio elegido.
La información surge de una consulta realizada entre los asociados de CECITYS con el objetivo de brindar previsibilidad tanto a comerciantes como a consumidores que planean realizar compras o trámites durante el feriado de Güemes.
De esta manera, quienes necesiten acercarse a los centros comerciales o realizar compras tendrán una amplia oferta de negocios abiertos, aunque se insiste en verificar previamente los horarios particulares de cada local.
El recuerdo de Güemes, un imprescindible en la historia argentina
El feriado del 15 de junio forma parte de las conmemoraciones nacionales en homenaje al general Martín Miguel de Güemes, figura clave en la defensa del territorio argentino durante las guerras por la independencia que falleció el 17 de junio de 1821.
Cuenta la historia que Güemes murió a causa de una gangrena generada por un balazo que recibió por la espalda durante una emboscada realista. Tenía 36 años y fue el único general argentino caído en combate durante la guerra de la independencia.