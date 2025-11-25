Ni México, ni Chile: este el país de América Latina con el ejército más poderoso

Tener un ejército muy poderoso y un poder bélico importante hacen que un país, y sus ciudadanos, puedan sentirse más seguros ante la posibilidades de ser atacados por otras naciones. De hecho, en América Latina, a pesar de no estar en guerra, son varios los países que han invertido en su defensa.
Según un ranking hecho por Global Firepower, ningún país de América Latina figura entre las 10 naciones con mayor poder de fuego y con ejércitos más poderosos del planeta Tierra. Sin embargo, hay una nación que está a punto de figurar en ese top ten, ya que aparece en el puesto 11. Descubre cuál es el país de América Latina que tiene el ejército más poderoso y al que todos miran con respeto.
El país de América Latina con el ejército más poderoso
Global Firepower analiza todos los años a más de cien países y organiza diversos rankings, uno de ellos se refiere a la potencia militar que posee cada nación en base a su desarrollo tecnológico, el tamaño de sus fuerzas y la capacidad de proyectarla y sostenerla y la inversión estratégica que poseen.
En ese sentido, el país de América Latina con el ejército más poderoso es Brasil. Esta nación posee la mayor inversión militar en toda la región y tan solo en el 2025 llegó a gastar alrededor de 26.000 millones de dólares.
No solamente ha invertido, sino que a través de medidas políticas, Brasil aseguró que sus proyectos estratégicos sigan teniendo financiación, aún en escenarios económicos desfavorables.
Uno de los puntos más fueres que tiene Brasil también tiene que ver con el desarrollo de tecnología militar propia, como el submarino nuclear Álvaro Alberto y una flota áerea moderna y numerosa.
Asimismo, este país de América Latina posee 376.000 militares activos y más de un millón de personas actúan como fuerza de reserva, ante cualquier problema.
Ejércitos más poderosos de América Latina: los países que le siguen a Brasil
Mientras que Brasil figura en el puesto 11 del ranking de Global Firepower, hay otros países de América Latina que son mencionados más abajo.
Entre estos países se encuentras México (32), Argentina (33), Colombia (46) y Chile (47), aunque ninguno de ellos está cerca de arrebartarle a Brasil el puesto del país de América Latina con el ejército más poderoso.