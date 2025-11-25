Ni México, ni Chile: este el país de América Latina con el ejército más poderoso

En ese sentido, el país de América Latina con el ejército más poderoso es Brasil. Esta nación posee la mayor inversión militar en toda la región y tan solo en el 2025 llegó a gastar alrededor de 26.000 millones de dólares.

No solamente ha invertido, sino que a través de medidas políticas, Brasil aseguró que sus proyectos estratégicos sigan teniendo financiación, aún en escenarios económicos desfavorables.

Uno de los puntos más fueres que tiene Brasil también tiene que ver con el desarrollo de tecnología militar propia, como el submarino nuclear Álvaro Alberto y una flota áerea moderna y numerosa.

Asimismo, este país de América Latina posee 376.000 militares activos y más de un millón de personas actúan como fuerza de reserva, ante cualquier problema.

ejercito america latina brasil

Ejércitos más poderosos de América Latina: los países que le siguen a Brasil

Mientras que Brasil figura en el puesto 11 del ranking de Global Firepower, hay otros países de América Latina que son mencionados más abajo.

Entre estos países se encuentras México (32), Argentina (33), Colombia (46) y Chile (47), aunque ninguno de ellos está cerca de arrebartarle a Brasil el puesto del país de América Latina con el ejército más poderoso.