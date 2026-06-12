Otro Ecce Homo: restauraron estatuas sagradas en Brasil y quedaron desfiguradas

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La situación generó un fuerte escándalo en las plataformas digitales tras la difusión de las fotografías de los santos en las redes sociales. Varios residentes expresaron su descontento y calificaron la acción como un daño grave contra el patrimonio cultural de la región de Minas Gerais.

Restauración fallida

El Consejo Paroquial Nossa Senhora Aparecida asumió la contratación del servicio debido al desgaste lógico que las piezas mostraban por el paso del tiempo. Sin embargo, los representantes de la organización religiosa manifestaron disconformidad total ante los resultados obtenidos. Por ese motivo, los responsables del templo retiraron la capa de pintura reciente de las caras de manera urgente.

La entidad eclesiástica inició la búsqueda activa de un especialista calificado en restauración artística. El objetivo actual consiste en revertir los daños visuales de manera adecuada mediante técnicas profesionales que respeten las directrices históricas de los objetos de culto. La alcaldía de la localidad aclaró en un comunicado oficial que no otorgó permisos ni financió estas tareas.

estatua brasi

El Ecce Homo

El suceso de Carmo do Cajuru guarda una similitud evidente con lo acontecido en la localidad española de Borja en el año 2012. En aquella oportunidad, una vecina llamada Cecilia Giménez decidió reparar una pintura mural del siglo diecinueve que se encontraba en el Santuario de la Misericordia. La mujer modificó los rasgos originales de la obra de forma irreversible.

El rostro de Jesús quedó totalmente desdibujado y se transformó en un fenómeno global que recorrió los medios de comunicación de todo el planeta. Aquella intervención fallida impulsó el turismo en la pequeña población aragonesa y generó innumerables comentarios durante años. La famosa aficionada al arte, que padecía demencia senil, vivió sus últimos tiempos en una residencia de ancianos y murió el veintinueve de diciembre de 2025 a los noventa y cuatro años de edad.