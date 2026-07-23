Murió tras una cirugía que era para otro paciente: conmoción en Brasil por un grave error médico

La mujer había acudido al hospital debido a una obstrucción intestinal vinculada a su delicado estado de salud. Tras la cirugía equivocada, sufrió complicaciones y falleció tres días más tarde.

La denuncia de la familia

Los familiares sostienen que la intervención fue producto de una falla grave en los mecanismos de identificación de pacientes y cuestionan cómo pudo producirse una confusión de semejante magnitud dentro del centro médico.

Además, reclaman explicaciones por parte de las autoridades sanitarias y piden que se esclarezcan las circunstancias que derivaron en la muerte de la mujer, quien ya atravesaba una compleja batalla contra el cáncer.

El hecho ocurrió en un hospital de Campinas, donde una paciente con cáncer fue operada por error y murió tras la intervención.

Investigan posibles responsabilidades

Tras la repercusión del caso, las autoridades iniciaron actuaciones para determinar si hubo errores en los protocolos médicos y administrativos. La investigación buscará establecer si existieron fallas humanas o problemas en los procedimientos internos que permitieron que la paciente fuera llevada al quirófano para una operación destinada a otra persona.

Mientras avanza la pesquisa, la muerte de Jandira Marina Dias Braga se convirtió en un símbolo de los riesgos que pueden derivarse de errores hospitalarios y volvió a poner el foco sobre la importancia de los controles de identificación antes de cualquier intervención médica.