Parece una playa de Tailandia pero está en Río de Janeiro y es un paraíso

Un paraíso natural en Río de Janeiro

La Isla del Japonés está ubicada en el estado de Río de Janeiro, y es una pequeña isla ubicada en Cabo Frio, dentro de una laguna de aguas increíblemente calmas y tibias. Su belleza natural es el principal atractivo, ya que es un entorno casi virgen donde destacan los tonos turquesa del mar y la vegetación nativa. Es un lugar ideal para descansar, nadar, caminar por sus senderos y disfrutar de un día de paz lejos del ruido urbano.

isla del japones rio de janeiro La Isla del Japonés es un hermoso paraje con una zona verde, una franja de arena y aguas transparentes.

Lo que tiene de peculiar este sitio, es que depende el día en que lo visites, puedes conocer una isla con agua verde estancada, o un paraíso parecido a las playas de Tailandia. Lo ideal es visitar esta playa un día soleado.

Es perfecta para quienes buscan tranquilidad, pero también para quienes disfrutan de actividades simples, baños prolongados, snorkeling suave, fotos en miradores naturales y paseos en kayak o stand up paddle alrededor de la isla. Los atardeceres son mágicos.

Cómo llegar desde Río de Janeiro

Si te ubicas en el centro de Río, el viaje dura entre dos y tres horas en auto o transfer privado hacia Cabo Frio. Una vez allí, se puede cruzar en barquito desde el muelle cercano de la playa de Peróo, cuando la marea está baja, o incluso caminar por el agua hasta la isla.

isla del japones en brasil Si vas a conocer Ilha do Japonês es importante chequear que el día que esté soleado. La isla no es la misma un día nublado que un día de sol.

Cabe destacar que la isla no cuenta con infraestructura gastronómica, por lo que se recomienda llevar agua, frutas o snacks para pasar el día. Lo ideal es visitarla temprano para aprovechar la luz y evitar grandes concentraciones de gente en temporada alta.

Para obtener más información sobre este y otros destinos cariocas, puede visitar el sitio Visit Brasil, la página oficial del gobierno brasileño que promueve el turismo.