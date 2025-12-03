El descubrimiento de una isla gigante que causó estupor en el mundo: tiene el tamaño de España y Tailandia

En el intento por conocer los orígenes de nuestra Tierra, un grupo de investigadores especializados de la Universidad de São Paulo (USP, Brasil) ha realizado un magnífico descubrimiento. Las conclusiones del mismo han sido publicadas en la revista Scientific Reports.
En concreto, se ha demostrado que la Subida del Río Grande (RGR), una posible meseta basáltica continental y cadena de montes submarinos ahora sumergida en el océano Atlántico Sur, a unos 1.200 km de la costa de Brasil, fue de antaño una gigantesca isla rica en minerales.
Una isla de entre 40 y 45 millones de años
La investigación que llevó al gran descubrimiento duró nada menos que diez años en total, y una de las sorprendentes conclusiones señala que este territorio tiene nada menos que el tamaño de toda España actualmente.
Los investigadores creían que la isla se formó a partir de la actividad volcánica y se desplazó a la deriva a través del océano Atlántico antes de hundirse finalmente bajo las olas.
Las muestras analizadas en esta parte de Brasil demostraron que el material de esta isla es arcilla roja, con varios minerales típicos de alteraciones de rocas volcánicas tropicales, como caolinita, magnetita, magnetita oxidada, hematita y goethita.
Actualmente, las autoridades están discutiendo sobre si esta isla puede ser considerada como una plataforma legalmente conocida de Brasil.
La Elevación de Río Grande fue considerada zona de aguas internacionales y estaba bajo la custodia de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de las Naciones Unidas.
Como explica el diario The Sun, este descubrimiento proporciona nuevos conocimientos sobre la historia geológica de la región, y además podrían ayudarnos a comprender mejor los procesos que dan forma a las islas de este tipo.
Otro descubrimiento destacado en Brasil
Además de esta isla, Brasil también ha destacado en una reciente ciudad perdida en el medio del Amazonas. La ciudad en cuestión fue abandonada y lentamente devorada por la selva del Amazonas, lo que permitió que sus restos permanecieran intactos y ocultos hasta nuestros días.
El descubrimiento de este asentamiento no hubiera sido posible sin el uso del LiDAR, una tecnología de medición láser que está permitiendo descubrir muchas ciudades perdidas.
Las autoridades encargadas de realizar el hallazgo responder al proyecto Amazonia Revelada, que busca integrar este tipo de construcciones al patrimonio cultural del país para asegurar su protección.