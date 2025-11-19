Un descubrimiento bajo las arenas: arqueólogos desentierran una sofisticada ciudad antigua

Mientras el equipo de arqueólogos mapeaba la zona con drones y excavaba distintas secciones del lugar, se percataron de la presencia de dos hileras de terraplenes o grandes cúmulos de tierra, que estaban inclinadas la una hacia la otra y a su vez divididas en estructuras más pequeñas. Se construyeron muros de ladrillo de barro en el interior de estos terraplenes, que quizás definían casas individuales dentro de esta ciudad.

arqueología descubrimiento+ Uno de los tantos artefactos recuperados en el descubrimiento.

Un gran edificio se alzaba justo en el punto donde se juntaban las dos hileras. Era el doble de grande que las otras construcciones y los investigadores sugieren que pudo haberse usado para rituales o como centro de gobierno. Este descubrimiento demuestra que estas sociedades de la estepa no eran simples campamentos.

La ciudad de la Edad del Bronce y la producción de metales

Al sudeste de una de las hileras de terraplenes, los investigadores encontraron un área repleta de objetos de metal, minerales y escoria. Esto indica que dicho espacio se dedicó a la metalurgia. Esta zona podría ser un primer ejemplo de la producción industrial de cobre y bronce de estaño, una aleación fundamental para la economía de la Edad del Bronce en Eurasia que, por mucho tiempo, había estado ausente del registro arqueológico. Este descubrimiento cambió todo lo que creíamos saber sobre la zona del desierto.

Los minerales utilizados para fabricar estos artefactos provenían seguramente de yacimientos cercanos en los Montes Altái, cerca de las fronteras entre Kazajistán, Rusia, Mongolia y China. Dada su posición privilegiada cerca de estos depósitos y del río, es posible que Semiyarka funcionara como un centro clave de comercio y distribución en la región, lo cual impulsó el desarrollo de esta ciudad.

Dan Lawrence, coautor del estudio y arqueólogo de paisajes en la Universidad de Durham en el Reino Unido, indicó que "La escala y la estructura de Semiyarka son distintas a cualquier otra cosa que vimos en la zona de la estepa". Esta urbe temprana es mucho más grande que los pequeños poblados y campamentos habituales en las comunidades de la estepa de aquella época. Los hallazgos arqueológicos "muestran que las comunidades de la Edad del Bronce desarrollaban asentamientos planificados y complejos, parecidos a los de sus contemporáneos en partes más tradicionalmente 'urbanas' del mundo antiguo", agregó Lawrence.