Un grupo de arqueólogos en la estepa de Kazajistán desveló un vasto asentamiento de la Edad del Bronce que, en su momento de auge hace unos 3.600 años, probablemente fue una de las primeras y más grandes ciudades de la zona. Se trata de Semiyarka, un sitio que tiene un tamaño de 140 hectáreas, cuatro veces más que otros poblados de la misma época en aquella región. Este tremendo descubrimiento tiene a toda la comunidad científica hablando.
Un descubrimiento bajo las arenas: arqueólogos desentierran una sofisticada ciudad antigua
Científicos desenterraron una urbe de la Edad del Bronce en Kazajistán, un descubrimiento muy sofisticado para la época
El sitio, que data de 1600 a.C., marca un hito importante, pues es el primero de la estepa que muestra un espacio considerable destinado a la producción de metales, específicamente la de bronce de estaño. Miljana Radivojevi, la principal autora del estudio y arqueóloga en el University College London, explicó en un comunicado que Semiyarka transforma la manera en que entendemos a las comunidades que vivían en la estepa. Ella dijo que "Demuestra que las comunidades nómadas eran capaces de construir y mantener asentamientos permanentes y bien organizados, centrados en la producción metalúrgica a gran escala".
Un descubrimiento bien ubicado
El antiguo asentamiento de Semiyarka se encuentra en la cima de un promontorio que domina el río Irtysh, en la zona noreste de Kazajistán, ofreciendo una vista privilegiada a una red de valles. Debido a su ubicación en un lugar con varios accidentes geográficos, los científicos le dieron el apodo de la "Ciudad de los Siete Barrancos". Su posición estratégica sugiere que la urbe pudo haber controlado el tránsito y movimiento a lo largo del Irtysh, según escribieron los investigadores en el estudio.
Mientras el equipo de arqueólogos mapeaba la zona con drones y excavaba distintas secciones del lugar, se percataron de la presencia de dos hileras de terraplenes o grandes cúmulos de tierra, que estaban inclinadas la una hacia la otra y a su vez divididas en estructuras más pequeñas. Se construyeron muros de ladrillo de barro en el interior de estos terraplenes, que quizás definían casas individuales dentro de esta ciudad.
Un gran edificio se alzaba justo en el punto donde se juntaban las dos hileras. Era el doble de grande que las otras construcciones y los investigadores sugieren que pudo haberse usado para rituales o como centro de gobierno. Este descubrimiento demuestra que estas sociedades de la estepa no eran simples campamentos.
La ciudad de la Edad del Bronce y la producción de metales
Al sudeste de una de las hileras de terraplenes, los investigadores encontraron un área repleta de objetos de metal, minerales y escoria. Esto indica que dicho espacio se dedicó a la metalurgia. Esta zona podría ser un primer ejemplo de la producción industrial de cobre y bronce de estaño, una aleación fundamental para la economía de la Edad del Bronce en Eurasia que, por mucho tiempo, había estado ausente del registro arqueológico. Este descubrimiento cambió todo lo que creíamos saber sobre la zona del desierto.
Los minerales utilizados para fabricar estos artefactos provenían seguramente de yacimientos cercanos en los Montes Altái, cerca de las fronteras entre Kazajistán, Rusia, Mongolia y China. Dada su posición privilegiada cerca de estos depósitos y del río, es posible que Semiyarka funcionara como un centro clave de comercio y distribución en la región, lo cual impulsó el desarrollo de esta ciudad.
Dan Lawrence, coautor del estudio y arqueólogo de paisajes en la Universidad de Durham en el Reino Unido, indicó que "La escala y la estructura de Semiyarka son distintas a cualquier otra cosa que vimos en la zona de la estepa". Esta urbe temprana es mucho más grande que los pequeños poblados y campamentos habituales en las comunidades de la estepa de aquella época. Los hallazgos arqueológicos "muestran que las comunidades de la Edad del Bronce desarrollaban asentamientos planificados y complejos, parecidos a los de sus contemporáneos en partes más tradicionalmente 'urbanas' del mundo antiguo", agregó Lawrence.