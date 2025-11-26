La isla del Caribe que está prácticamente deshabitada pero es uno de los destinos más visitados por turistas

Para unas vacaciones en el Caribe, puedes elegir entre destinos populares como Punta Cana, Cancún, la Riviera Maya, Jamaica, y otras opciones. En este artículo exploramos una isla que es un auténtico paraíso, con palmeras que se mecen suavemente con la brisa del mar y las olas que rompen a la orilla.
Isla Saona se encuentra en el sureste de la República Dominicana, a unos 2.4 km de la costa de la provincia de La Altagracia. Forma parte del Parque Nacional Cotubanamá y es una de las islas más grandes y visitadas del país, aunque está prácticamente deshabitada.
La naturaleza virgen y el excelente ambiente que se vive en las excursiones que diariamente recorren la isla, hacen de este lugar uno de los más solicitados por los turistas que disfrutan de sus vacaciones en esta zona del mar Caribe.
Vacaciones en el Caribe: Isla Saona
Isla Saona es una de las tres islas del sureste dominicano, junto con Isla Catalina y Catalinita, y un verdadero tesoro natural. Al estar integrado dentro de un Parque Nacional, el territorio de la isla, de unos 110 kilómetros cuadrados, está plenamente protegido. Este destino es refugio de todo tipo de especies florales, incluyendo densos manglares y extensos palmerales. En sus lagunas costeras y zonas de selva baja habitan diversas especies de aves y reptiles.
Las aguas que rodean Isla Saona ofrecen una explosión de vida marina: a las distintas variedades de tortugas que anidan en sus playas hay que sumar delfines, manatíes e infinidad de peces y moluscos. El valor ecológico de Isla Saona es incalculable.
Atracciones de Isla Saona
Lo habitual es visitar Saona en excursiones de un día. Por lo general, las lanchas de visitantes llegan a la isla por la mañana para disfrutar las playas y las distintas actividades. A media tarde, todo el mundo emprende viaje de vuelta a sus puntos de partida.
Una de las atracciones de la isla es Catuano, el único punto habitado de la isla y en el que viven más de 500 personas. Se trata del pueblo de pescadores de Mano Juan, con sus casitas de madera pintadas en vivos colores, y en las que se encuentran las tiendas de souvenirs.
No obstante, lo mejor que tiene Isla Saona son sus playas. Incluso antes de llegar, muchas excursiones hacen una primera parada en los bancos de arena de Palmilla. Allí, uno se puede parar en el medio del mar y tener el agua en la cintura, para ver los peces de colores. Estas maravillosas piscinas naturales están ubicadas justo antes de atravesar el estrecho canal de Catuano que separa la isla grande, La Española, de la pequeña, Saona.
En la isla, la costa norte es de perfil más bien rocoso por lo que las excursiones recalan en distintos puntos del oeste y el sur de la isla, donde se encuentran las mejores playas. Lugares como Catuano, Playa Bonita, Saona Beach, Playa del Gato y Playa Flamenco son solo algunos de los arenales más populares y bonitos de la isla.