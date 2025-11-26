La isla del Caribe que está prácticamente deshabitada pero es uno de los destinos más visitados por turistas

isla saona caribe La Isla Saona se encuentra en República Dominicana.

Vacaciones en el Caribe: Isla Saona

Isla Saona es una de las tres islas del sureste dominicano, junto con Isla Catalina y Catalinita, y un verdadero tesoro natural. Al estar integrado dentro de un Parque Nacional, el territorio de la isla, de unos 110 kilómetros cuadrados, está plenamente protegido. Este destino es refugio de todo tipo de especies florales, incluyendo densos manglares y extensos palmerales. En sus lagunas costeras y zonas de selva baja habitan diversas especies de aves y reptiles.

Las aguas que rodean Isla Saona ofrecen una explosión de vida marina: a las distintas variedades de tortugas que anidan en sus playas hay que sumar delfines, manatíes e infinidad de peces y moluscos. El valor ecológico de Isla Saona es incalculable.

Atracciones de Isla Saona

Lo habitual es visitar Saona en excursiones de un día. Por lo general, las lanchas de visitantes llegan a la isla por la mañana para disfrutar las playas y las distintas actividades. A media tarde, todo el mundo emprende viaje de vuelta a sus puntos de partida.

Una de las atracciones de la isla es Catuano, el único punto habitado de la isla y en el que viven más de 500 personas. Se trata del pueblo de pescadores de Mano Juan, con sus casitas de madera pintadas en vivos colores, y en las que se encuentran las tiendas de souvenirs.

mano juan isla saona El pueblo de pescadores de Mano Juan es uno de los puntos obligatorios por conocer.

No obstante, lo mejor que tiene Isla Saona son sus playas. Incluso antes de llegar, muchas excursiones hacen una primera parada en los bancos de arena de Palmilla. Allí, uno se puede parar en el medio del mar y tener el agua en la cintura, para ver los peces de colores. Estas maravillosas piscinas naturales están ubicadas justo antes de atravesar el estrecho canal de Catuano que separa la isla grande, La Española, de la pequeña, Saona.

En la isla, la costa norte es de perfil más bien rocoso por lo que las excursiones recalan en distintos puntos del oeste y el sur de la isla, donde se encuentran las mejores playas. Lugares como Catuano, Playa Bonita, Saona Beach, Playa del Gato y Playa Flamenco son solo algunos de los arenales más populares y bonitos de la isla.