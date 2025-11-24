Estados Unidos recomendó no volar por Venezuela y 7 aerolíneas internacionales suspendieron vuelos

avion.JPG Turkish Airlines, TAP, LAN (Latam), Avianca, Iberia, Gol y Caribbean, suspendieron sus vuelos a Venezuela.

La recomendación de Estados Unidos

La razón fundamental para la interrupción de los vuelos a Venezuela es que Estados Unidos advirtió a los pilotos que tengan precaución al volar sobre Venezuela "debido al empeoramiento de la situación de seguridad y la creciente actividad militar" alrededor del país que tiene como presidente a Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez.

Según la FAA -por las siglas en inglés del organismo-, las amenazas “podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes” así como para los aviones que despegan y aterrizan en el país, e incluso para las aeronaves en tierra".

La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV) admitió que los vuelos comerciales internacionales “pueden verse afectados por actividades ajenas a la aviación civil". El gremio pidió a los pasajeros con vuelos programados a revisar los anuncios de sus aerolíneas.

Por su parte, todas las aerolíneas nacionales y la colombiana Wingo comunicaron que operan con normalidad.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reclamó que "debe haber vuelos normales a todos los países de América Latina desde América Latina y el mundo".

Gustavo Petro Noticias Argentinas

"Los países no se bloquean, porque se bloquean pueblos y eso es crimen de la humanidad”, cerró.

Estados Unidos desplegó al portaaviones más grande del mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó desplegar una importante flota naval en el Caribe sur que incluye al Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo.

Según lo que ha expresado el republicano en reiteradas ocasiones, los movimientos serían para "golpear al narcotráfico".

En el último mes, Estados Unidos ha derribado decenas de embarcaciones rápidas que, para Trump, transportaban estupefacientes desde Venezuela a su país. Operaciones que han terminado, según datos del gobierno de Trump, con la vida de 70 personas.

Mientras la situación escala, la ONU reclama por estas actividades militares porque podrían tratarse de "ejecuciones extrajudiciales". Estados Unidos por el momento no ha presentado pruebas de que efectivamente se trate de embarcaciones que son utilizadas para el transporte de droga.