Estudiantes de Venezuela y Estados Unidos en el centro del conflicto

Las tensiones escalaron luego del despliegue aéreo y naval de Estados Unidos, que incluye el portaaviones más grande del mundo. La Casa Blanca argumenta que la operación busca combatir el narcotráfico, mientras Caracas lo considera una amenaza directa y un intento de forzar un cambio de gobierno.

Además, Washington vincula al mandatario venezolano con el llamado Cartel de los Soles, presuntamente ligado al narcotráfico, y planea designarlo como organización terrorista. Desde Caracas, esa acusación es considerada un invento político.

Donald Trump promete un mensaje “muy específico”

Donald Trump aseguró que hablará pronto con Nicolás Maduro. En una entrevista con Fox Radio, el presidente estadounidense dijo que ya tiene algo “muy específico” para decirle, aunque evitó revelar detalles. Tampoco confirmó si le pedirá que considere el exilio.

donald trump, estados unidos El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que hablará pronto con Nicolás Maduro.

«Hablaré con él en un futuro no muy lejano, pero no puedo contarte lo que le voy a decir», declaró el líder estadounidense. «Hablaré con él en un futuro no muy lejano, pero no puedo contarte lo que le voy a decir», declaró el líder estadounidense.

Las especulaciones sobre una intervención militar crecen cada día. La operación del Pentágono, llamada “Lanza del Sur”, ya destruyó una veintena de embarcaciones bajo la justificación de frenar el narcotráfico.

Ejercicios militares en el Caribe y nuevas acusaciones

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, denunció que los ejercicios militares de Estados Unidos en Trinidad y Tobago son una “agresión” contra la dignidad venezolana. Acusó a ese país de permitir que su territorio sea base de operaciones militares que amenazan a Venezuela.

Desde Trinidad y Tobago responden que se trata de una alianza de seguridad para combatir el tráfico ilegal y fortalecer sus fuerzas de defensa. Mientras tanto, la región mira con preocupación una tensión que no parece bajar.