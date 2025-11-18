El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene abiertas todas las opciones respecto a un posible ataque militar en Venezuela. Aunque aseguró que aún no tomó una decisión final, funcionarios de Washington confirmaron que el mandatario evalúa distintos escenarios de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Donald Trump, mantiene abiertas todas las opciones respecto a Venezuela
Donald Trump asegura que hablará con Nicolás Maduro “en algún momento” y no descarta una intervención militar en Venezuela
La tensión subió un escalón este domingo, cuando el secretario de Estado Marco Rubio anunció que Estados Unidos designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. Para Washington, ese grupo delictivo venezolano estaría liderado por Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno, vinculados al narcotráfico y a las rutas ilegales en la región.
Venezuela en la mira: despliegue militar y amenazas de intervención
Mientras la presión diplomática crece, el Pentágono ya desplegó más de una decena de buques de guerra y alrededor de 15.000 soldados en la zona, en el marco de la operación “Lanza del Sur”. El secretario del Ejército afirmó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están “listas, si se les pide”, para actuar dentro de Venezuela.
Según fuentes consultadas por CNN, a Donald Trump le presentaron varias opciones militares: desde ataques aéreos contra instalaciones estratégicas y rutas del narcotráfico, hasta una acción directa para sacar a Nicolás Maduro del poder. Incluso, previamente evaluó ordenar golpes contra centros de producción de cocaína en el interior del país.
La Casa Blanca espera que la demostración de fuerza alcance para forzar la renuncia de Maduro sin llegar a un conflicto armado. Sin embargo, la posibilidad de un ataque sigue sobre la mesa.
¿Usar la fuerza sin aprobación del Congreso?
Aunque Donald Trump dijo recientemente en CBS que no planea una incursión militar directa en Venezuela, también aclaró que considera que el Gobierno no necesita autorización del Congreso para actuar.
“Detenemos a narcotraficantes y las drogas que entran en nuestro país… No tenemos que obtener su aprobación. Pero informarles es bueno”, afirmó el presidente Donald Trump. La región, está pendiente de la próxima jugada desde Washington.