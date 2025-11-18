Donald Trump, mantiene abiertas todas las opciones respecto a Venezuela

Según fuentes consultadas por CNN, a Donald Trump le presentaron varias opciones militares: desde ataques aéreos contra instalaciones estratégicas y rutas del narcotráfico, hasta una acción directa para sacar a Nicolás Maduro del poder. Incluso, previamente evaluó ordenar golpes contra centros de producción de cocaína en el interior del país.

La Casa Blanca espera que la demostración de fuerza alcance para forzar la renuncia de Maduro sin llegar a un conflicto armado. Sin embargo, la posibilidad de un ataque sigue sobre la mesa.

¿Usar la fuerza sin aprobación del Congreso?

Aunque Donald Trump dijo recientemente en CBS que no planea una incursión militar directa en Venezuela, también aclaró que considera que el Gobierno no necesita autorización del Congreso para actuar.

“Detenemos a narcotraficantes y las drogas que entran en nuestro país… No tenemos que obtener su aprobación. Pero informarles es bueno”, afirmó el presidente Donald Trump. La región, está pendiente de la próxima jugada desde Washington.