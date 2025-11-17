El presidente Javier Milei participará del sorteo del Mundial 2026 junto a su par estadounidense, Donald Trump, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales. El evento se realizará el 5 de diciembre en Washington, en el Lincoln Center.
Anunciaron que Milei y Trump estarán juntos en el sorteo del Mundial y firmarán nuevos acuerdos
Será el sexto encuentro entre ambos líderes desde 2024. Además del sorteo del Mundial, Javier Milei apuesta a cerrar un nuevo acuerdo comercial con Washington
La presencia de ambos mandatarios marcará una nueva oportunidad para mostrarse juntos en la escena internacional. Además, Milei tiene previsto avanzar durante su visita en la firma de un acuerdo comercial bilateral de alto impacto, según trascendió. El pacto incluiría aspectos arancelarios y apunta a profundizar los lazos económicos entre Argentina y Estados Unidos.
La semana pasada, Javier Milei celebró los avances en materia de cooperación bilateral y destacó la importancia de consolidar relaciones comerciales con “naciones clave” para potenciar el intercambio y fortalecer su estrategia económica. Para el jefe de Estado, el vínculo con Washington —y particularmente con la administración de Trump— es central tanto en el plano económico como geopolítico. Desde noviembre de 2024, ambos líderes ya mantuvieron cinco encuentros, con una sintonía personal e ideológica en ascenso.
El sorteo del Mundial 2026
El viernes 5 de diciembre, en Las Vegas, se definirán los 12 grupos del Mundial 2026, que contará con 48 selecciones, la mayor cantidad en la historia de la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.
El torneo comenzará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca y finalizará el 19 de julio en Nueva Jersey, donde se disputará el último de los 104 partidos de la competencia.