Anunciaron que Milei y Trump estarán juntos en el sorteo del Mundial y firmarán nuevos acuerdos

La presencia de ambos mandatarios marcará una nueva oportunidad para mostrarse juntos en la escena internacional. Además, Milei tiene previsto avanzar durante su visita en la firma de un acuerdo comercial bilateral de alto impacto, según trascendió. El pacto incluiría aspectos arancelarios y apunta a profundizar los lazos económicos entre Argentina y Estados Unidos.

La semana pasada, Javier Milei celebró los avances en materia de cooperación bilateral y destacó la importancia de consolidar relaciones comerciales con “naciones clave” para potenciar el intercambio y fortalecer su estrategia económica. Para el jefe de Estado, el vínculo con Washington —y particularmente con la administración de Trump— es central tanto en el plano económico como geopolítico. Desde noviembre de 2024, ambos líderes ya mantuvieron cinco encuentros, con una sintonía personal e ideológica en ascenso.