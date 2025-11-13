Milei celebró el acuerdo con Estados Unidos y elogió a Cornejo por proponer cambios a la Ley de Glaciares

Según dijo el presidente, Cornejo fue uno de los que propugnó que cada provincia pueda decidir cuál es su área periglaciar, en lo que el mandatario argentino consideró "un avance del federalismo".

Eso implicaría un cambio importante respecto a la legislación vigente, que establece restricciones nacionales respecto a las actividades que pueden realizarse en esas zonas específicas. De ese modo, una provincia podría decidir que un proyecto minero, por ejemplo, se radique en un área determinada, sin necesidad de obtener el visto bueno del gobierno central.

"Lo que permite esta ley es devolverles el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es el área periglaciar. Y esa idea ni siquiera es mía. La idea original es del gobernador Alfredo Cornejo", recalcó Milei.

Aunque no detalló plazos concretos para la presentación de los proyectos de reforma, Milei sugirió que vienen jornadas de debate en un Congreso que, a partir de las legislativas del 26 de octubre, mostrarán un panorama favorable a los cambios que planea.

Cornejo milei en San Rafael Milei y Cornejo durante la última visita del presidente a Mendoza.

El acuerdo bilateral entre Argentina y EE.UU.

Durante su exposición, Milei reiteró su compromiso con un modelo económico basado en el liberalismo. "Estamos comprometidos con la reducción del gasto público y la baja de impuestos", afirmó, delineando los pilares de su gestión para estimular la inversión y el crecimiento.

El presidente también hizo hincapié en la necesidad de abrir nuevos mercados, buscando que Argentina recupere su protagonismo internacional. En la proyección, mencionó el potencial que tienen los sectores de minería, energía nuclear y la agroindustria, entre otros.

Aquí, los detalles del acuerdo comercial alcanzado entre Argentina y Estados Unidos.