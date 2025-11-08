Javier Milei participa de la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira en Bolivia

Rodrigo Paz Pereira, senador del Partido Demócrata Cristiano, rompió con 20 años de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS) tras imponerse en el balotaje presidencial con una ventaja de 9 puntos sobre el derechista Jorge “Tuto” Quiroga, según los datos preliminares difundidos por el Tribunal Supremo Electoral con más del 97% de las actas procesadas.

A la ceremonia también asisten los presidentes Gabriel Boric (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay), además de autoridades europeas como Teresa Ribera (vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea) y Francina Armengol (presidenta del Congreso de España).