Javier Milei participa de la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira en Bolivia

Javier Milei participa de la ceremonia asunción del mandatario electo de Bolivia Rodrigo Paz Pereira en el edificio de la Asamblea Plurinacional de ese país. Tras su paso por Estados Unidos, el presidente arribó este sábado a la mañana al Aeropuerto El Alto junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
Rodrigo Paz Pereira, senador del Partido Demócrata Cristiano, rompió con 20 años de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS) tras imponerse en el balotaje presidencial con una ventaja de 9 puntos sobre el derechista Jorge “Tuto” Quiroga, según los datos preliminares difundidos por el Tribunal Supremo Electoral con más del 97% de las actas procesadas.
A la ceremonia también asisten los presidentes Gabriel Boric (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay), además de autoridades europeas como Teresa Ribera (vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea) y Francina Armengol (presidenta del Congreso de España).
Después de participar del America Business Forum y la Gala de la CPAC en Florida, en donde brindó su mirada personal sobre la situación económica y política de la Argentina y Estados Unidos, Milei se trasladó a New York. Allí mantuvo un encuentro con empresarios globales y agradeció su triunfo electoral ante la "Tumba del Rebe”.
