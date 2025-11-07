Como parte de su gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro este viernes en la ciudad de Nueva York con empresarios de destacadas compañías en el Council of the Americas, a quienes invitó a invertir en la Argentina en la nueva etapa que se abre tras su triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Javier Milei se reunió con empresarios en Nueva York y los motivó para que inviertan en el país
El presidente planteó las reformas que pretende en el ámbito laboral e impositivo para mejorar el clima de negocios en la Argentina
El mandatario argentino estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno y el embajador en los Estados Unidos, Alec Oxenford.
La reunión se extendió por una hora y media, en la que el jefe de Estado expuso las reformas que buscará en el ámbito laboral e impositivo para mejorar el clima de negocios en el país.
Hasta el momento, la principal medida de la administración de Milei ha sido la implementación del RIGI, que fija exenciones impositivas para las empresas que vengan a invertir en el país.
El encuentro se produjo luego del paso del máximo referente libertario por Miami, donde disertó en un foro de líderes de los ámbitos de la política, el deporte y la cultura.
"Mi partido viene de una victoria histórica. Hicimos todo lo que la política clásica decía que no había que hacer, y lo único que nos guió fueron los criterios éticos y morales. Los argentinos de bien respondieron con un gran triunfo”, expresó en el Americam Business Forum, un espacio que reunió a personalidades como Serena Williams, María Corina Machado, Donald Trump, Lionel Messi y Rafael Nadal, entre otros. El evento se desarrolló bajo el lema "En 2025, el mundo se encuentra en Estados Unidos".
Después del encuentro con los inversores en la Gran Manzana, al presidente le quedaba una última actividad en la ciudad, su visita al sepulcro del “Rebe de Lubavitch”, un sitio sagrado para el judaísmo jasídico y al que Milei acude habitualmente. En esta oportunidad, tenía previsto agradecer por su triunfo electoral del 26 de octubre, según trascendió.
Fuente: Noticias Argentinas