Javier Milei se reunió con empresarios en Nueva York y los motivó para que inviertan en el país

empresarios javier milei nueva york Javier Milei estuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno y el embajador en los Estados Unidos, Alec Oxenford. Foto: Noticias Argentinas

Hasta el momento, la principal medida de la administración de Milei ha sido la implementación del RIGI, que fija exenciones impositivas para las empresas que vengan a invertir en el país.

El encuentro se produjo luego del paso del máximo referente libertario por Miami, donde disertó en un foro de líderes de los ámbitos de la política, el deporte y la cultura.

"Mi partido viene de una victoria histórica. Hicimos todo lo que la política clásica decía que no había que hacer, y lo único que nos guió fueron los criterios éticos y morales. Los argentinos de bien respondieron con un gran triunfo”, expresó en el Americam Business Forum, un espacio que reunió a personalidades como Serena Williams, María Corina Machado, Donald Trump, Lionel Messi y Rafael Nadal, entre otros. El evento se desarrolló bajo el lema "En 2025, el mundo se encuentra en Estados Unidos".

Después del encuentro con los inversores en la Gran Manzana, al presidente le quedaba una última actividad en la ciudad, su visita al sepulcro del “Rebe de Lubavitch”, un sitio sagrado para el judaísmo jasídico y al que Milei acude habitualmente. En esta oportunidad, tenía previsto agradecer por su triunfo electoral del 26 de octubre, según trascendió.

Fuente: Noticias Argentinas