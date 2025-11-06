Milei confirmó que se comprarán buques y submarinos a Francia para patrullar las costas

javier milei america business forum

La relación de Macron y Milei

En la entrevista con el medio galo, Milei fue consultado además sobre su relación con su par Emmanuel Macron: y expresó: “Tenemos una relación muy cordial, muy amigable. Tenemos un muy buen diálogo. En algunas cosas coincidimos, en otras cosas no. Pero eso también es parte de la vida”.

Y señaló que Francia “es uno de los países que más invierte en Argentina. Entonces, me parece que es una relación que funciona muy bien”.

Por último, consultado por la crisis política que está viviendo ese país europeo, respondió que prefería no involucrarse en cuestiones internas de otras naciones.

“Meterme en las cuestiones de las políticas internas de otros países me parece arriesgado, por decirlo de alguna manera. Imagínense qué podría decir un líder de otro país del mundo si se informara por los pasquines inmundos que hay en Argentina, que se llaman diarios”, planteó el mandatario.