Alfredo Cornejo consideró clave para la proyección de Mendoza el convenio entre Godoy Cruz y Burdeos

El convenio entre Godoy Cruz y La Cité du Vin

Alfredo Cornejo dio algunos detalles sobre el convenio que firmó la Municipalidad de Godoy Cruz.

El gobernador contó que "en el marco de la 25ª Asamblea Anual de las Great Wine Capitals, acompañé al intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, en la firma de un acuerdo con La Cité du Vin de Burdeos, uno de los museos del vino más importantes del mundo".

diego costarelli Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, en el momento en que firma el convenio. Foto: X de Diego Costarelli

Cornejo explicó que "el convenio tiene como objetivo intercambiar experiencias y conocimientos en gestión cultural y turística, fortaleciendo el desarrollo del futuro Museo del Vino que funcionará en la ex Bodega Arizu".

Este espacio, que busca consolidarse como un referente patrimonial y enoturístico de Mendoza, se inspira en modelos internacionales exitosos como La Cité du Vin, que desde su apertura en 2017 ha recibido más de dos millones de visitantes

El gobernador resumió :"La cooperación entre ambas instituciones reafirma la proyección internacional de Mendoza y su compromiso con el enoturismo como motor de desarrollo económico, cultural y turístico".

Qué dijo Diego Costarelli

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli dijo que "firmamos un convenio con La Cité du Vin, un espacio pionero en Burdeos que ofrece experiencias únicas que trascienden el ámbito de la producción y el consumo de vino".

Según el jefe comunal "este acuerdo nos inspira y fortalece nuestro camino hacia la creación de la Ciudad del Vino en Godoy Cruz, un proyecto que unirá cultura, turismo e innovación. La articulación permanente entre el Municipio y el sector privado es una marca de nuestra gestión, impulsando proyectos que transforman y mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos".

Para Costarelli esta alianza es “cooperativa”, ya que habrá una ida y vuelta que enriquecerá a ambas partes. “Vamos a recibir conocimientos y asistencia en proyectos desde Burdeos. Y desde aquí también pondremos a disposición la creatividad y la capacidad técnica que caracteriza a nuestra gente. Tenemos mucho para ofrecer”, opinó.

El convenio lo firma Godoy Cruz, pero es una oportunidad para toda la provincia. La Ciudad del Vino del Espacio Arizu impulsará a bodegas, productores, emprendimientos culturales, turísticos y gastronómicos de cada rincón de Mendoza. Tengo una visión federal y cooperativa del desarrollo regional