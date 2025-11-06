La Municipalidad de Godoy Cruz firmó este jueves un convenio en Francia con La Cité du Vin (Ciudad del Vino). El acuerdo fue celebrado por el gobernador Alfredo Cornejo quien destacó la "proyección internacional de Mendoza".
Alfredo Cornejo consideró clave para la proyección de Mendoza el convenio entre Godoy Cruz y Burdeos
En la conferencia anual de las Grandes Capitales del Vino el intendente Diego Costarelli firmó un convenio con La Cité du Vin (Ciudad del Vino) de Burdeos
Cornejo viajó esta semana a Francia para, entre otras actividades, participar de la asamblea anual de Grandes Capitales del Vino. En la comitiva incluyó al intendente de Godoy Cruz, Dieco Costarelli.
Esta actividad concluyó en este misma jornada y para este viernes está prevista la llegada de la delegación mendocina a Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, para participar de la Exposición y Conferencia Internacional de Petróleo. Allí ya se encuentra la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.
El convenio entre Godoy Cruz y La Cité du Vin
Alfredo Cornejo dio algunos detalles sobre el convenio que firmó la Municipalidad de Godoy Cruz.
El gobernador contó que "en el marco de la 25ª Asamblea Anual de las Great Wine Capitals, acompañé al intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, en la firma de un acuerdo con La Cité du Vin de Burdeos, uno de los museos del vino más importantes del mundo".
Cornejo explicó que "el convenio tiene como objetivo intercambiar experiencias y conocimientos en gestión cultural y turística, fortaleciendo el desarrollo del futuro Museo del Vino que funcionará en la ex Bodega Arizu".
El gobernador resumió :"La cooperación entre ambas instituciones reafirma la proyección internacional de Mendoza y su compromiso con el enoturismo como motor de desarrollo económico, cultural y turístico".
Qué dijo Diego Costarelli
El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli dijo que "firmamos un convenio con La Cité du Vin, un espacio pionero en Burdeos que ofrece experiencias únicas que trascienden el ámbito de la producción y el consumo de vino".
Según el jefe comunal "este acuerdo nos inspira y fortalece nuestro camino hacia la creación de la Ciudad del Vino en Godoy Cruz, un proyecto que unirá cultura, turismo e innovación. La articulación permanente entre el Municipio y el sector privado es una marca de nuestra gestión, impulsando proyectos que transforman y mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos".
Para Costarelli esta alianza es “cooperativa”, ya que habrá una ida y vuelta que enriquecerá a ambas partes. “Vamos a recibir conocimientos y asistencia en proyectos desde Burdeos. Y desde aquí también pondremos a disposición la creatividad y la capacidad técnica que caracteriza a nuestra gente. Tenemos mucho para ofrecer”, opinó.