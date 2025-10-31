Tras el triunfo en las urnas, Cornejo emprendió una gira para posicionar vinos y el petróleo de Mendoza

Alfredo Cornejo-Gabriela Testa-JetSmart.jpg Alfredo Cornejo y la titular del Emetur, Gabriela Testa, viajan para conocer a referentes de otros países y traer inversiones a Mendoza. Imagen ilustrativa.

Conferencia Anual de la Red Global de Grandes Capitales del Vino, en Burdeos

El gobernador Cornejo ya se encuentra en Francia en la Conferencia Anual de la Red Global de Grandes Capitales del Vino, en Burdeos, junto a Testa.

El evento se desarrollará del el 2 y el 6 de noviembre y celebrará el 25° aniversario de la red internacional que nuclea a doce ciudades referentes del vino y el turismo.

Para potenciar y dar a conocer los productos de la industria madre de Mendoza, la provincia participará con un stand, el que también estará integrado por ProMendoza.

Emiratos Árabes y la Exposición y Conferencia Internacional de Petróleo

La hoja de ruta continúa en Abu Dabi, en donde el mandatario provincial asistirá a la Exposición y Conferencia Internacional de Petróleo (Adipec) junto con Latorre.

Emiratos Árabes es la meca del petróleo y cada año asisten miles de asistentes y las empresas líderes del sector, como es el caso de YPF, en una reciente alianza con ENI.

jimena latorre argentina mining 2025 Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente.

Allí se exhibirán los proyectos vinculados al Gas Natural Licuado (GNL) y al petróleo no convencional en Vaca Muerta.

En esa dirección, Mendoza busca consolidar su perfil petrolero y mostrar las oportunidades de exploración y explotación con estrategias definidas para la atracción de inversiones.