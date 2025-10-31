Tras el triunfo en las urnas, Cornejo emprendió una gira para posicionar vinos y el petróleo de Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo emprendió una gira internacional a Europa y a Emiratos Árabes, en donde asistirá a eventos para posicionar el vino mendocino, el petróleo y el gas. Desde su gobierno, lo acompañan la titular del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.
Cornejo viene de una semana agitada: el triunfo electoral del domingo y luego, la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino -que ya ingresó a la Legislatura- y una serie de iniciativas mineras que apuntan a entrar en una etapa más madura para el sector en la provincia.
Y ahora el viaje. La vicegobernadora Hebe Casado confió los detalles de este viaje del gobernador en una misión que busca abrir mercados para dos de las actividades más importantes de la economía: el vino y la energía.
Conferencia Anual de la Red Global de Grandes Capitales del Vino, en Burdeos
El gobernador Cornejo ya se encuentra en Francia en la Conferencia Anual de la Red Global de Grandes Capitales del Vino, en Burdeos, junto a Testa.
El evento se desarrollará del el 2 y el 6 de noviembre y celebrará el 25° aniversario de la red internacional que nuclea a doce ciudades referentes del vino y el turismo.
Para potenciar y dar a conocer los productos de la industria madre de Mendoza, la provincia participará con un stand, el que también estará integrado por ProMendoza.
Emiratos Árabes y la Exposición y Conferencia Internacional de Petróleo
La hoja de ruta continúa en Abu Dabi, en donde el mandatario provincial asistirá a la Exposición y Conferencia Internacional de Petróleo (Adipec) junto con Latorre.
Emiratos Árabes es la meca del petróleo y cada año asisten miles de asistentes y las empresas líderes del sector, como es el caso de YPF, en una reciente alianza con ENI.
Allí se exhibirán los proyectos vinculados al Gas Natural Licuado (GNL) y al petróleo no convencional en Vaca Muerta.
En esa dirección, Mendoza busca consolidar su perfil petrolero y mostrar las oportunidades de exploración y explotación con estrategias definidas para la atracción de inversiones.