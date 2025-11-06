La bodega Doña Paula ganó el oro en la premiación de las Grandes Capitales del Vino en Francia

doña paula El establecimiento Doña Paula. Foto: Doña Paula

El premio para Doña Paula

Doña Paula Winery representó a Mendoza en dos categorías: Prácticas Sustentables y Experiencias Innovadoras. El Oro internacional lo obtuvo en la primera.

En la premiación se destacó que "este establecimiento se distingue por su compromiso integral con la sostenibilidad y la innovación aplicada al enoturismo. La bodega combina investigación científica, educación comunitaria y respeto por el entorno natural, integrando estas acciones en sus propuestas para visitantes. Además, su programa de recorridos virtuales inmersivos permite a los visitantes explorar distintos terroirs a través de realidad virtual, guiados por su equipo enológico".

Noelia Rinaudo, responsable de Turismo de Doña Paula comentó que "este premio es un reconocimiento a un esfuerzo de un turismo pensado en la persona que viene a pasar el día, pensado en que disfrute y que pase un momento hermoso en nuestra bodega”.

Mauricio Palacios, CEO del establecimiento expresó que ganar en esta categoría es muy importante, "porque la sustentabilidad está en el corazón de la bodega, está en el corazón del viñedo, y está en el corazón de nuestra experiencia de turismo”.

doña paula gano el premio de oro en francia2 Todos contentos. Alfredo Cornejo felicita a los representantes de Doña Paula. Foto: X de Alfredo Cornejo

Felicitaciones de Alfredo Cornejo

Tras la premiación, el gobernador Alfredo Cornejo destacó: "Felicito a Doña Paula por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el enoturismo, siendo un ejemplo del rumbo que queremos para todo el sector. También mi reconocimiento a quienes representaron a Mendoza en este encuentro. Detrás de cada logro hay años de trabajo, innovación y una fuerte articulación entre el sector público y el privado. Estar presentes en espacios de esta magnitud nos permite seguir posicionando a la vitivinicultura mendocina en los grandes mercados internacionales".