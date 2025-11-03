El INV decidió por primera vez cotejar sus análisis de aptitud del vino con laboratorios y bodegas

Por lo pronto, se garantiza la confidencialidad de los resultados de los ensayos, que es de inscripción gratuita para los interesados en participar hasta este miércoles el 29 de octubre.

Lo cierto es que la experiencia iniciática cuenta con todo un protocolo de los pasos a seguir, desde los protocolos analíticos hasta margenes de tolerancias permitidas en cada una de las mediciones a realizar en cada uno de los tipos de vino.

INV versus bodegas y laboratorios privados

El plazo para adherir a la experiencia llega a su fin con una importante convocatoria. Desde que se abrió la inscripción ya se anotaron alrededor de 150 firmas, entre laboratorios enológicos y las mismas bodegas.

Precisamente el fallido decreto 525/2025 del Ministerio de Economía propugnaba algo afín a los vientos de desregulación y libre mercado que soplan desde 2024, y con los que los nuevos ensayos parecen familiarizarse: la "privatización" de certificados de aptitud y libre circulación de los vinos, para abrir a los privados los análisis enológicos de rigor.

Pero no es la única acción aperturista del organismo de contralor vitivinícola.

Simultáneamente, el INV también avanza en acuerdos con el ISTEEC (Instituto Superior de Estudios Económicos de Cuyo) para que estudiantes de tecnicaturas certificadas por la DGE (Dirección General de Escuelas) puedan realizar pasantías y prácticas profesionales en los laboratorios.

Pero la iniciativa ya trascendió los límites provinciales. Incluso algunos colegios de Córdoba, de visita por Mendoza, visitaron en los últimos días los laboratorios y el resto de las instalaciones del organismo.