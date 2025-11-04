Cómo hacer Macarons rellenos de ganache de coco: la receta francesa fácil y riquísima en simples pasos

En los comienzos, esta delicia se servía como postre de una sola cara y, recién en el año 1830, en una famosa casa de té ubicada en el barrio parisino de Belleville, se comenzó a servir con dos tapas y algún relleno. En la actualidad son, sin dudas, un sello indiscutible de la repostería francesa y han ganado adeptos a lo largo de todo el mundo.

Los sabores de los macarons pueden variar de acuerdo a los gustos, siendo los más clásicos los rellenos de vainilla, chocolate, frambuesas, pistacho, café, caramelo y coco. Además de estas opciones, se pueden encontrar rellenos más creativos con ingredientes como el matcha, jengibre, higo, trufa blanca y queso de cabra, entre otros.