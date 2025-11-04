Dieta para bajar de peso: la receta de ensalada César con salsa casera más saludable y fácil

La versión original cuenta que su restaurante se quedó sin ingredientes y tuvo que usar lo que tenía a mano, dando como resultado una de las recetas más deliciosas y saludables en todos los rincones del mundo. Y el condimento César también fue inventado por él.

receta ensalada césar (1).jpg La ensalada César es una receta saludable para incluir en la dieta: lleva lechuga, pollo, trocitos de pan tostado, queso y un aderezo especial.

Qué lleva la ensalada César

La ensalada César se prepara, tradicionalmente, con lechuga romana, trozos de pan tostado, jugo de limón, huevo, ajo, salsa Perrins, mostaza, parmesano y pimienta. Sin embargo, su receta ha ido incorporando nuevos ingredientes como trozos de pollo.