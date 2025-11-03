Cómo hacer bastones de berenjenas crujientes: la receta deliciosa, saludable y fácil de hacer

Con la berenjena se pueden preparar infinitos platos que salen deliciosos y se adaptan a los gustos de todo el mundo. En esta oportunidad, aprender a hacer la receta de bastones de berenjena es un antes y un después para los amantes del buen comer.
Lo bueno de esta receta que tiene la berenjena como protagonista, es que se hace con pocos ingredientes, un paso a paso fácil de lograr y se cocina en el horno, mucho más saludable que otras preparaciones.
Esta receta de bastones de berenjena sale suave por dentro y crujiente por fuera.
Esta delicia se puede comer en una picada junto a alguna mayonesa especiada o simplemente puedes formar parte del plato principal de un almuerzo o cena.
Esta receta de bastones de berenjena, calculada para seis personas, sale muy bien con la propuesta qué ofrece el sitio suspiritord.com, un sitio de preparaciones dulces y saladas que es muy recomendable.
Receta de bastones de berenjena crujientes
Para poder elaborar esta receta que realza el sabor de la berenjena, se debe contar con estos ingredientes:
Ingredientes
- 1 berenjena grande
- 1 taza de harina común
- 1 taza de pan rallado
- 1 taza de queso parmesano rallado
- 3 huevos grandes
- Sal y pimienta a gusto
Receta de bastones de berenjena, paso a paso
- Lo primero que se hace es encender el horno a unos 240°. Tomar una bandeja y cubrirla con papel vegetal.
- Pelar la berenjena y cortar en bastones de aproximadamente un centímetro de diámetro.
- En tres recipientes diferentes, colocar la harina junto con la sal y pimienta, otra con los huevos batidos, también con sal y pimienta, y el restante con el pan rallado y queso parmesano rallado.
- Pasar los bastones de berenjena por la harina.
- Luego pasar los bastones de berenjena por el huevo.
- Y por último, pasar los bastones de berenjena por la mezcla de pan rallado y queso parmesano rallado.
- Llevar los bastones de berenjena a la bandeja y hornear por unos 20 o 25 minutos. Girar los bastones y cocinarlos por 5 minutos más.