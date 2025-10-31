Inicio Recetas Receta
Ni chimichurri ni salsa criolla: la receta que le da el mejor sabor a la carne del asado a la parrilla

Se puso de moda un nuevo ingrediente para realzar y ayudar a tiernizar la carne del asado hecho a la parrilla. La receta se hace muy fácil

Miguel Guayama
La entraña es un corte de carne que quesa sabrisísima si se aprovecha la receta de salsa inglesa para agregarle.

A la hora de hacer un asado, cada parrillero tiene sus secretos y no los comparte mucho. Y algunos usan una que otra receta para aplicar a la cocción de los diferentes tipos de cortes de carne que se pueden hacer a la parrilla.

Al asado se le puede agregar un rico chimichurri hecho a base de hierbas y especias, dejando la carne con un sabor especial. Otros, en cambio, le agregan ajo a los diferentes cortes de carne, con el fin de darle un sabor único y muy perfumado.

Sin embargo, hay un ingrediente que no muchos conocen y que está ganando terreno en el asado argentino.

Los que ya la lo probaron, aseguran que es formidable y que es una alternativa muy buena para varias cuando se cocina algo a la parrilla.

Se trata de la salsa inglesa, que se prepara con una receta que se hace con esta base:

  • Vinagre
  • Melaza
  • Anchoas
  • Especias
receta-salsa-inglesa-asado
La receta de salsa inglesa es muy fácil de lograr.

Los que más saben de asado, aseguran que solo hace falta agregarle muy poca cantidad de esta salsa inglesa a la carne. "Con un par de gotas alcanza para que la carne absorba todos los sabores y no se seque", afirman parrilleros de Buenos Aires.

Receta de salsa inglesa para la carne del asado a la parrilla

Esta receta de salsa inglesa se hace con diferentes ingredientes, que fusionados entre sí, se le agrega a la carne minutos antes de llevarla a la parrilla, para luego incorporarle un poco de sal gruesa y pimienta negra recién molida, para garantizar un sabor único y especial.

Ingredientes

  • 1 taza de vinagre de vino tinto
  • 2 cucharadas de salsa de soja
  • 2 cucharadas de melaza o azúcar negra
  • 1 cucharadita de mostaza en polvo
  • 1/2 cucharadita de ajo en polvo
  • 1/2 cucharadita de cebolla en polvo
  • 1/4 cucharadita de clavo de olor molido
  • 1/4 de canela en polvo
  • 1/4 cucharadita de pimienta negra molida
  • 2 filetes de anchoas picadas
  • 1 pizca de nuez moscada
receta-asado-carne
Todos los cortes de carne van muy bien con la salsa inglesa, que se hace con una receta fácil de realizar.

Receta de salsa criolla para el asado a la parrilla (paso a paso)

  1. En una cacerola mediana o pequeña, introducir todos los ingredientes y mezclar bien.
  2. Llevar a fuego medio y calentar hasta que la melaza o la azúcar se disuelvan bien.
  3. Cocinar por unos 5 minutos en punto de ebullición y remover la preparación de forma constante.
  4. Apagar el fuego y dejar enfriar. Colar si se pretende contar con una textura más lisa.
  5. Esta receta de salsa inglesa se puede guardar en un frasco en la heladera. Dura varias semanas allí.

