Ni chimichurri ni salsa criolla: la receta que le da el mejor sabor a la carne del asado a la parrilla

A la hora de hacer un asado, cada parrillero tiene sus secretos y no los comparte mucho. Y algunos usan una que otra receta para aplicar a la cocción de los diferentes tipos de cortes de carne que se pueden hacer a la parrilla.
Al asado se le puede agregar un rico chimichurri hecho a base de hierbas y especias, dejando la carne con un sabor especial. Otros, en cambio, le agregan ajo a los diferentes cortes de carne, con el fin de darle un sabor único y muy perfumado.
Sin embargo, hay un ingrediente que no muchos conocen y que está ganando terreno en el asado argentino.
Los que ya la lo probaron, aseguran que es formidable y que es una alternativa muy buena para varias cuando se cocina algo a la parrilla.
Se trata de la salsa inglesa, que se prepara con una receta que se hace con esta base:
- Vinagre
- Melaza
- Anchoas
- Especias
Los que más saben de asado, aseguran que solo hace falta agregarle muy poca cantidad de esta salsa inglesa a la carne. "Con un par de gotas alcanza para que la carne absorba todos los sabores y no se seque", afirman parrilleros de Buenos Aires.
Receta de salsa inglesa para la carne del asado a la parrilla
Esta receta de salsa inglesa se hace con diferentes ingredientes, que fusionados entre sí, se le agrega a la carne minutos antes de llevarla a la parrilla, para luego incorporarle un poco de sal gruesa y pimienta negra recién molida, para garantizar un sabor único y especial.
Ingredientes
- 1 taza de vinagre de vino tinto
- 2 cucharadas de salsa de soja
- 2 cucharadas de melaza o azúcar negra
- 1 cucharadita de mostaza en polvo
- 1/2 cucharadita de ajo en polvo
- 1/2 cucharadita de cebolla en polvo
- 1/4 cucharadita de clavo de olor molido
- 1/4 de canela en polvo
- 1/4 cucharadita de pimienta negra molida
- 2 filetes de anchoas picadas
- 1 pizca de nuez moscada
Receta de salsa criolla para el asado a la parrilla (paso a paso)
- En una cacerola mediana o pequeña, introducir todos los ingredientes y mezclar bien.
- Llevar a fuego medio y calentar hasta que la melaza o la azúcar se disuelvan bien.
- Cocinar por unos 5 minutos en punto de ebullición y remover la preparación de forma constante.
- Apagar el fuego y dejar enfriar. Colar si se pretende contar con una textura más lisa.
- Esta receta de salsa inglesa se puede guardar en un frasco en la heladera. Dura varias semanas allí.