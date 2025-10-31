Ni chimichurri ni salsa criolla: la receta que le da el mejor sabor a la carne del asado a la parrilla

Los que ya la lo probaron, aseguran que es formidable y que es una alternativa muy buena para varias cuando se cocina algo a la parrilla.

Se trata de la salsa inglesa, que se prepara con una receta que se hace con esta base:

Vinagre

Melaza

Anchoas

Especias

receta-salsa-inglesa-asado La receta de salsa inglesa es muy fácil de lograr.

Los que más saben de asado, aseguran que solo hace falta agregarle muy poca cantidad de esta salsa inglesa a la carne. "Con un par de gotas alcanza para que la carne absorba todos los sabores y no se seque", afirman parrilleros de Buenos Aires.

Receta de salsa inglesa para la carne del asado a la parrilla

Esta receta de salsa inglesa se hace con diferentes ingredientes, que fusionados entre sí, se le agrega a la carne minutos antes de llevarla a la parrilla, para luego incorporarle un poco de sal gruesa y pimienta negra recién molida, para garantizar un sabor único y especial.

Ingredientes

1 taza de vinagre de vino tinto

2 cucharadas de salsa de soja

2 cucharadas de melaza o azúcar negra

1 cucharadita de mostaza en polvo

1/2 cucharadita de ajo en polvo

1/2 cucharadita de cebolla en polvo

1/4 cucharadita de clavo de olor molido

1/4 de canela en polvo

1/4 cucharadita de pimienta negra molida

2 filetes de anchoas picadas

1 pizca de nuez moscada

receta-asado-carne Todos los cortes de carne van muy bien con la salsa inglesa, que se hace con una receta fácil de realizar.

