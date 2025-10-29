Inicio Recetas Receta
¡Riquísimos!

Cómo hacer porotos en escabeche caseros: la receta tierna, suave y con un aliño especial

Esta rendidora receta de porotos en escabeche caseros, es una de las mejores maneras de sorprender a la familia con una exquisitez

Miguel Guayama
Miguel Guayama
La receta de porotos en escabeche se hacen con ingredientes que frecuentemente uno tiene en casa y con pasos fáciles de seguir.

En el mundo de las conservas, nada mejor que hacer una generosa cantidad de porotos en escabeche, a partir de una receta que es ideal para compartir en familia. Se hace con ingredientes de fácil acceso y un paso a paso bastante sencillo de realizar.

Los porotos en escabeche se caracterizan por ser una explosión de sabor para el paladar, con una consistencia cremosa y un sabor final aliñado espectacular.

Así como se pueden hacer berenjenas en escabeche, zucchinis en escabeche o cebollitas en escabeche, los porotos son ideales para comer de entrada en un almuerzo o cena, o también como gran protagonista en una picada junto a otros ingredientes.

Esta receta puede hacerse de muchas maneras, pero ninguna como la que ofrece el sitio made_in_casa y su usuaria Jimena Gómez.

Los porotos en escabeche se hacen con una receta simple, que es especial para degustar a modo de entrada de una comida.

Receta de porotos en escabeche caseros

Para poder realizar esta receta, que sale para chuparse los dedos, es necesario contar con estos ingredientes:

Ingredientes

  • ½ de porotos pallares
  • 1 diente de ajo mediano o chico picado
  • Perejil picado
  • Sal y pimienta
  • 1 cucharada de pimentón
  • 1 cucharada de orégano
  • 1 cucharada de ají molido
  • 1/2 cebolla
  • 1/2 pimiento rojo y medio pimiento verde, ambos picados
  • 250 cc de aceite de girasol
  • 250 cc de vinagre blanco
  • 6 hojas de laurel
receta-porotos-escabeche
Nada mejor que hacer esta receta y tener en la heladera para cuando den ganas de comer entre comida y comida.

Receta de porotos en escabeche caseros (paso a paso)

  1. Lo primero que se hace es conseguir porotos pallares de buena calidad. Dejarlos en remojo en una olla durante toda la noche.
  2. Una opción es cambiarle el agua las veces que uno quiera durante el reposo. Y la otra es adelantar este paso y hervir los porotos en una olla a presión por unos 20 minutos.
  3. Cocinar los porotos hasta que queden tiernos y cremosos. Dejar enfriar y llevar a un recipiente. Mezclar con las verduras picadas.
  4. Incorporar todas las especias, vinagre y sal.
  5. Mezclar bien hasta que todos los ingredientes se unifiquen.
  6. Lavar varios frascos y esterilizarlos bien para comenzar a rellenar.
  7. Una vez que se rellenaron todos los frascos con la preparación de los porotos, llevar a la heladera lo más rápido posible y dejar reposar de un día para otro, para que los sabores se intensifiquen.

