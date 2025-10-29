Cómo hacer porotos en escabeche caseros: la receta tierna, suave y con un aliño especial

Los porotos en escabeche se caracterizan por ser una explosión de sabor para el paladar, con una consistencia cremosa y un sabor final aliñado espectacular.

Así como se pueden hacer berenjenas en escabeche, zucchinis en escabeche o cebollitas en escabeche, los porotos son ideales para comer de entrada en un almuerzo o cena, o también como gran protagonista en una picada junto a otros ingredientes.