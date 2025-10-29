Cómo hacer porotos en escabeche caseros: la receta tierna, suave y con un aliño especial

En el mundo de las conservas, nada mejor que hacer una generosa cantidad de porotos en escabeche, a partir de una receta que es ideal para compartir en familia. Se hace con ingredientes de fácil acceso y un paso a paso bastante sencillo de realizar.
Los porotos en escabeche se caracterizan por ser una explosión de sabor para el paladar, con una consistencia cremosa y un sabor final aliñado espectacular.
Así como se pueden hacer berenjenas en escabeche, zucchinis en escabeche o cebollitas en escabeche, los porotos son ideales para comer de entrada en un almuerzo o cena, o también como gran protagonista en una picada junto a otros ingredientes.
Esta receta puede hacerse de muchas maneras, pero ninguna como la que ofrece el sitio made_in_casa y su usuaria Jimena Gómez.
Receta de porotos en escabeche caseros
Para poder realizar esta receta, que sale para chuparse los dedos, es necesario contar con estos ingredientes:
Ingredientes
- ½ de porotos pallares
- 1 diente de ajo mediano o chico picado
- Perejil picado
- Sal y pimienta
- 1 cucharada de pimentón
- 1 cucharada de orégano
- 1 cucharada de ají molido
- 1/2 cebolla
- 1/2 pimiento rojo y medio pimiento verde, ambos picados
- 250 cc de aceite de girasol
- 250 cc de vinagre blanco
- 6 hojas de laurel
Receta de porotos en escabeche caseros (paso a paso)
- Lo primero que se hace es conseguir porotos pallares de buena calidad. Dejarlos en remojo en una olla durante toda la noche.
- Una opción es cambiarle el agua las veces que uno quiera durante el reposo. Y la otra es adelantar este paso y hervir los porotos en una olla a presión por unos 20 minutos.
- Cocinar los porotos hasta que queden tiernos y cremosos. Dejar enfriar y llevar a un recipiente. Mezclar con las verduras picadas.
- Incorporar todas las especias, vinagre y sal.
- Mezclar bien hasta que todos los ingredientes se unifiquen.
- Lavar varios frascos y esterilizarlos bien para comenzar a rellenar.
- Una vez que se rellenaron todos los frascos con la preparación de los porotos, llevar a la heladera lo más rápido posible y dejar reposar de un día para otro, para que los sabores se intensifiquen.