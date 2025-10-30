Cómo hacer medialunas caseras livianitas y calentitas: la receta exquisita de simples pasos

No hay nada mejor que impregnar la casa con un rico olorcito a este producto panificado, a partir de una receta que logra unas medialunas doraditas y brillantes, de masa suave.

Estas delicias son especiales para el desayuno o media tarde, como así también para rellenarlas con jamón y queso, llevarlas un rato al horno y devorarlas calentitas.