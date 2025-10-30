Cómo hacer medialunas caseras livianitas y calentitas: la receta exquisita de simples pasos

Siempre hay un buen motivo para hornear unas exquisitas medialunas caseras y sorprender a la familia. Se hacen con una receta que lleva simples ingredientes y un paso a paso que no es complicado.
No hay nada mejor que impregnar la casa con un rico olorcito a este producto panificado, a partir de una receta que logra unas medialunas doraditas y brillantes, de masa suave.
Estas delicias son especiales para el desayuno o media tarde, como así también para rellenarlas con jamón y queso, llevarlas un rato al horno y devorarlas calentitas.
Esta receta no lleva ingredientes raros, de difícil acceso y la puede preparar todo el mundo.
Estas exquisiteces que se hornean de manera similar a los panes, tortitas y pre pizzas, quedan muy bien con la receta que propone el sitio Cookpad.
Receta de medialunas caseras
Toda aquella persona que quiera elaborar esta receta, deberá contar con estos ingredientes para comenzar con el paso a paso:
Ingredientes
1 kg de harina 000
- 50 gr de levadura
- 200 gr de manteca o margarina
- 200 gr de azúcar
- 1 huevo
- Esencia de vainilla
- 200 ml de leche
- Almíbar (se elabora utilizando partes iguales de agua y azúcar)
- 1 huevo para pincelear las medialunas
Receta de medialunas caseras (paso a paso)
- La receta comienza fermentando la levadura. En un recipiente con agua, desarmar el cubo de levadura. Incorporar una cucharada de azúcar y la harina.
- En otro bowl aparte, mezclar la manteca pomada y azúcar restante, para lograr una consistencia cremosa. Agregar un huevo, sal y esencia de vainilla.
- Sumar la leche y la levadura fermentada. Batir. Canciones de a poco la harina hasta lograr una masa homogénea. Dejar descansar la masa por unos 45 minutos para su leudado. Colocar la masa en una superficie plana y con la ayuda de un rodillo, formar triángulos con la masa para formar las medialunas.
- En la fuente donde se van a hornear, deja reposar las medialunas crudas por unos 30 minutos, para que terminen de leudar.
- Colocar un huevo en un recipiente y pincelar las medialunas antes de ser llevada al horno, qué estará a 160 grados. Hornear por 40 o 50 minutos.
- Transcurrido ese tiempo, llevar las medialunas del horno y constatar de que estén doraditas. Pincelar con almíbar antes de comenzar a degustarlas.