Cómo hacer mayonesa de ajo deliciosa: la receta casera y fácil

Para realzar el sabor de muchas comidas, nada mejor que hacer una riquísima mayonesa de ajo casera, con una receta que lleva simples pasos e ingredientes fáciles de conseguir. Esta preparación es especial para los amantes de esta verdura de acentuado sabor.
Lo bueno de esta receta es que se hace de una manera rápida y es perfecta para salir del apuro cuando se quiere aprovechar para realizar el sabor de algunos platos.
Esta mayonesa de ajo casera es especial para acompañar unas ricas papas fritas, aderezar un delicioso sándwich o acompañar platos que contengan carnes de res o pollo. También queda espectacular como ingrediente protagonista en unos tacos.
Hay muchas versiones de esta clásica mayonesa de ajo casera, pero ninguna como la que ofrece la página recetafacil.com, que sale cremosa, perfumada y con la medida justa de ajo.
Receta de mayonesa de ajo casera
Para poder realizar esta receta de mayonesa de ajo casera y sorprender a todo el mundo con un verdadero manjar, se deberá contar con estos ingredientes, que frecuentemente uno tiene en casa:
Ingredientes
- 3 dientes de ajo
- 1/2 taza de leche fría
- 1 cucharadita de sal
- 1 taza de aceite de girasol
- Jugo de 1/2 limón
- Perejil picado
Receta de mayonesa de ajo casera (paso a paso)
- Pelar los dientes de ajo y llevar a una licuadora o vaso de un mixer. Agregar la leche junto con la sal y procesar hasta alcanzar una consistencia homogénea.
- Llega el turno del aceite. Agregar de a poco en forma de hilo, a la vez que se va procesando. El objetivo es alcanzar una consistencia cremosa, con cuerpo definido.
- Sumar a la preparación el perejil picado.
- Revolver ligeramente y llevar a un nuevo envase, limpio y esterilizado.
- Para que la receta de la mayonesa de ajo casera alcance su mejor punto, es recomendable dejarla descansar al menos unos 20 minutos, para que todos los ingredientes se terminen de unir y desprendan sus aromas clásicos.