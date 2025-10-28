Cómo hacer mayonesa de ajo deliciosa: la receta casera y fácil

Lo bueno de esta receta es que se hace de una manera rápida y es perfecta para salir del apuro cuando se quiere aprovechar para realizar el sabor de algunos platos.

Esta mayonesa de ajo casera es especial para acompañar unas ricas papas fritas, aderezar un delicioso sándwich o acompañar platos que contengan carnes de res o pollo. También queda espectacular como ingrediente protagonista en unos tacos.