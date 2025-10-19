Cómo hacer chimichurri para pizza casero: la receta con pocos ingredientes y rápido paso a paso

Este chimichurri, que se coloca cuando la pizza sale del horno o la parrilla, se prepara rapidísimo, con ingredientes que uno siempre tiene en casa.

Si uno quiere sorprender a los comensales con esta delicia, para elaborar esta receta se necesita tener a mano los siguientes ingredientes, que generalmente uno tiene en casa:

receta-chimichurri-pizza-ingredientes Nada más rico que preparar este chimichurri casero hecho con una receta fácil y colocarle a la pizza.

Receta de chimichurri para pizza

Todo el que vaya a poner manos a la obra y preparar este chimichurri especial y perfumado, deberá contar con estos ingredientes:

Ingredientes

Media taza de aceite de girasol

1 cucharadita de vinagre de vino

1 diente de ajo

Orégano

Ají molido

Pimentón

Sal

Pimienta

receta-chimichurri-pizza La receta de chimichurri para pizza lleva simples ingredientes.

Receta de chimichurri para pizza (paso a paso)