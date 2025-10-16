Cómo hacer chucrut casero: la receta típica alemana que lleva solo 2 ingredientes

Esta receta de chucrut casero puede salir más crujiente o cremosa, dependiendo del tiempo de fermentación a que se somete el repollo.

El chucrut puede ser un acompañamiento especial de un buen sándwich, una ensalada o una buena milanesa de pollo, entre decenas de opciones.

Hay muchas preparaciones de esta receta con repollo que andan dando vueltas en internet y solo son malas imitaciones de un auténtico chucrut. Sin embargo, hay una receta de chucrut que propone el sitio paulinacocina.net que es verdadero manjar culinario, originaria de algunas gastronomías centro-europeas.

receta-ingrediente-chucrut

Receta de chucrut casero

Para poder comenzar con esta receta y degustar un riquísimo chucrut que se puede envasar, es necesario contar con estos ingredientes:

Ingredientes

1 repollo blanco grande en buen estado

2 cucharadas de sal

receta-chucrut

Receta de chucrut casero (paso a paso)