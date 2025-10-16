Cómo hacer chucrut casero: la receta típica alemana que lleva solo 2 ingredientes

Entre todas las preparaciones que uno puede realizar en la cocina, el chucrut es una opción imperdible para acompañar distintas comidas. Se hace con una receta que se destaca por llevar pocos ingredientes y un paso a paso bastante sencillo de realizar.
Esta receta se adapta a muchos platos y tiene repollo como ingrediente base, que se somete a un proceso de fermentación y queda espectacular.
Su sabor final es un toque ácido, ligeramente salado y dulzón a la vez.
Esta receta de chucrut casero puede salir más crujiente o cremosa, dependiendo del tiempo de fermentación a que se somete el repollo.
El chucrut puede ser un acompañamiento especial de un buen sándwich, una ensalada o una buena milanesa de pollo, entre decenas de opciones.
Hay muchas preparaciones de esta receta con repollo que andan dando vueltas en internet y solo son malas imitaciones de un auténtico chucrut. Sin embargo, hay una receta de chucrut que propone el sitio paulinacocina.net que es verdadero manjar culinario, originaria de algunas gastronomías centro-europeas.
Receta de chucrut casero
Para poder comenzar con esta receta y degustar un riquísimo chucrut que se puede envasar, es necesario contar con estos ingredientes:
Ingredientes
- 1 repollo blanco grande en buen estado
- 2 cucharadas de sal
Receta de chucrut casero (paso a paso)
- Comprar un repollo blanco que esté en excelente estado, en alguna verdulería amiga. Lavar bien con abundante agua y retirar las hojas que puedan estar feas. Cortar el repollo en tiritas muy finas.
- En una olla grande o bowl, colocar el repollo y mezclar con la sal. Masajear hasta que la sal cubra por completo la verdura y dejar reposar por 15 minutos, hasta que se liberen los jugos.
- Llevar la preparación a un recipiente de vidrio y hundir con las manos hasta que el repollo quede sumergido. Aplastar con algo de peso.
- Tapar el recipiente de vidrio y dejar fermentar por un tiempo (entre 7 y 14 días).
- Luego del tiempo de reposo, corroborar que se haya alcanzado el sabor deseado. Llevar a la heladera en frascos para frenar el proceso de fermentación.
- Es opcional incorporarle unos granos de pimienta negra.