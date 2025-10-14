Inicio Recetas Dieta
Dieta para adelgazar: la receta de bastones de espinaca para bajar de peso

Esta receta de pocos ingredientes y sin fritura, es ideal para comenzar una dieta para bajar de peso. Adelgazar es posible con esta delicia

Miguel Guayama
Miguel Guayama
Toda dieta que tenga bastones de espinaca, que se hacen con una receta de simples ingredientes, favorecerá el objetivo de bajar de peso.

Con la llegada de la primavera, muchas personas buscan comenzar una dieta para bajar de peso, sumando alguna receta saludable. En ese sentido, hacer unos ricos bastones de espinacas, son vitales para poder adelgazar.

Estos bastones de espinaca se destacan porque no se elaboran con harina y tampoco de cocinan fritos, sino al horno, siendo esenciales para cualquier dieta para bajar de peso.

Esta receta se puede degustar de la manera que uno más prefiera. Puede ir acompañada de una rica ensalada en un almuerzo o cena, o simplemente comer como snack en una picada.

Se trata de una manera saludable de cuidar el cuerpo y una manera más que auspiciosa de comenzar una dieta para bajar de peso y llegar con una buena figura al verano.

Se destaca esta preparación, que lleva pocos ingredientes y pasos muy fáciles de hacer, porque no lleva harina refinada y se realiza sin fritura. O sea, se trata de una receta bastante liviana, que tiene una consistencia suave por dentro y dorada y crujiente por fuera.

Esta receta de bastones de espinaca saludables, compartida por el sitio Todo Noticias, sale para chuparse los dedos, siempre y cuando se hagan con los ingredientes requeridos.

dieta-bastones-de-espinaca-bajar-de-peso-adelgazar-receta
La receta de bastones de espinaca es clave para hacer una dieta y bajar de peso.

Dieta para bajar de peso: la receta de bastones de espinaca

Para elaborar esta receta saludable se necesita contar con estos ingredientes:

Ingredientes

  • 1 atado grande de espinaca
  • 2 huevos
  • 1 taza de avena procesada
  • 1 diente de ajo picado (opcional)
  • 2 cucharadas de queso rallado (opcional)
  • Sal
  • Pimienta
  • Nuez moscada
  • Aceite en spray o de oliva
dieta-receta-bastones-de-espinaca
Los bastones de espinaca, claves para hacer una dieta para adelgazar, se hacen con una receta muy simple de elaborar.

Dieta para adelgazar: paso a paso de la receta para bajar de peso

  1. El primer paso consiste en encender el horno y precalentarlo a 200 grados.
  2. Lavar con abundante agua las hojas de espinaca, eliminar los tallos y cocinar al vapor en una cacerola durante 2 minutos. Dejar reposar en un colador para que se escurra el agua. Picar bien finito.
  3. En un recipiente colocar la espinaca picada junto con los huevos, avena, ajo, queso y condimentos. Se formará una pasta húmeda y moldeable.
  4. Formar pequeños bastones con las manos y colocar en una bandeja, levemente rociada con aceite en spray o aceite de oliva. Llevar al horno precalentado.
  5. Cocinar por unos 20 minutos y girar que queden dorados de todos lados.

Estos bastones espinacas son muy saludable, ya que están libres de harinas, grasas, azúcares y frituras.

Esta receta, acompañada de ejercicio físico diario, es la mejor manera de hacer dieta y bajar de peso.

