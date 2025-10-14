Dieta para adelgazar: la receta de bastones de espinaca para bajar de peso

Estos bastones de espinaca se destacan porque no se elaboran con harina y tampoco de cocinan fritos, sino al horno, siendo esenciales para cualquier dieta para bajar de peso.
Esta receta se puede degustar de la manera que uno más prefiera. Puede ir acompañada de una rica ensalada en un almuerzo o cena, o simplemente comer como snack en una picada.
Se trata de una manera saludable de cuidar el cuerpo y una manera más que auspiciosa de comenzar una dieta para bajar de peso y llegar con una buena figura al verano.
Se destaca esta preparación, que lleva pocos ingredientes y pasos muy fáciles de hacer, porque no lleva harina refinada y se realiza sin fritura. O sea, se trata de una receta bastante liviana, que tiene una consistencia suave por dentro y dorada y crujiente por fuera.
Esta receta de bastones de espinaca saludables, compartida por el sitio Todo Noticias, sale para chuparse los dedos, siempre y cuando se hagan con los ingredientes requeridos.
Dieta para bajar de peso: la receta de bastones de espinaca
Para elaborar esta receta saludable se necesita contar con estos ingredientes:
Ingredientes
- 1 atado grande de espinaca
- 2 huevos
- 1 taza de avena procesada
- 1 diente de ajo picado (opcional)
- 2 cucharadas de queso rallado (opcional)
- Sal
- Pimienta
- Nuez moscada
- Aceite en spray o de oliva
Dieta para adelgazar: paso a paso de la receta para bajar de peso
- El primer paso consiste en encender el horno y precalentarlo a 200 grados.
- Lavar con abundante agua las hojas de espinaca, eliminar los tallos y cocinar al vapor en una cacerola durante 2 minutos. Dejar reposar en un colador para que se escurra el agua. Picar bien finito.
- En un recipiente colocar la espinaca picada junto con los huevos, avena, ajo, queso y condimentos. Se formará una pasta húmeda y moldeable.
- Formar pequeños bastones con las manos y colocar en una bandeja, levemente rociada con aceite en spray o aceite de oliva. Llevar al horno precalentado.
- Cocinar por unos 20 minutos y girar que queden dorados de todos lados.
Estos bastones espinacas son muy saludable, ya que están libres de harinas, grasas, azúcares y frituras.
Esta receta, acompañada de ejercicio físico diario, es la mejor manera de hacer dieta y bajar de peso.