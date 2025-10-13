Cómo hacer berenjena a la parmesana riquísima: la receta clásica italiana de simples ingredientes

Cuando uno no sabe qué preparar para comer porque las ideas se han ido agotando, nada mejor que preparar una receta que es fantástica para toda la familia y es una verdadera delicia. En esta ocasión, la estrella de la cocina es la receta de berenjena a la parmesana.
Esta receta sale riquísima, es un clásico de la cocina italiana que se prepara en casi todas las regiones del planeta, es rendidora y más que nutritiva.
La berenjena, que aporta valiosos nutrientes para el organismo de las personas, es la protagonista de esta receta, que se prepara con ingredientes de fácil acceso y pasos muy fáciles de llevar a cabo.
Sí hay que buscar una receta de berenjena a la parmesana que salga espectacular, no hay que andar con muchas vueltas y dirigirse al sitio directoalpaladar.com.
Receta de berenjena a la parmesana
Todo aquel que quiera sorprender a la familia en el almuerzo o la cena con una exquisita bandeja con esta deliciosa receta, deberá contar con estos ingredientes para poder comenzar con el paso a paso:
Ingredientes
- 2 berenjenas grandes
- 200 gr de salsa de tomate
- 100 gramos de queso parmesano rallado
- 300 gramos de queso mozzarella fresco
- 1 huevo
- 25 ml de aceite de oliva
- 10 ml de leche
- Sal
- Pimienta
- Albahaca fresca
- Sal gruesa
Receta de la berenjena a la parmesana, paso a paso
- Para elaborar esta receta, lo primero que se hace es conseguir berenjenas de buena calidad.
- Lavar bien cada berenjena y cortar en rodajas de aproximadamente un centímetro de espesor.
- Para quitarles el sabor amargo característico, colocar las rodajas de berenjena en un colador. Agregar a modo de lluvia un poco de sal y dejar reposar por unos 10 minutos. Para continuar con la receta, enjuagar con mucha agua las berenjenas y secar con papel absorbente. Reservar.
- En el horno, previamente precalentado a 180 grados, colocar las rodajas de berenjena en una placa y dorar de ambos lados. Reservar.
- En otra fuente, crear una capa con salsa de tomate, seguido de las rodajas de berenjena, queso parmesano rallado, queso mozzarella fresco y hojas de albahaca.
- Repetir este procedimiento las veces que sea necesario hasta llegar a la parte superior de la bandeja.
- Mezclar en un bol los huevos, leche y queso parmesano, para luego agregar por arriba. Calentar la preparación durante unos 20 minutos aproximadamente, hasta que los ingredientes de arriba de la fuente estén gratinados.