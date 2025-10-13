Inicio Recetas Receta
¡Una delicia!

Cómo hacer berenjena a la parmesana riquísima: la receta clásica italiana de simples ingredientes

Esta receta de berenjena a la parmesana es perfecta para compartirla en familia y se hace con ingredientes que uno tiene en casa

Esta receta de berenjena a la parmesana se elabora con ingredientes de fácil acceso y un paso a paso fácil de llevar a cabo.

Cuando uno no sabe qué preparar para comer porque las ideas se han ido agotando, nada mejor que preparar una receta que es fantástica para toda la familia y es una verdadera delicia. En esta ocasión, la estrella de la cocina es la receta de berenjena a la parmesana.

Esta receta sale riquísima, es un clásico de la cocina italiana que se prepara en casi todas las regiones del planeta, es rendidora y más que nutritiva.

La berenjena, que aporta valiosos nutrientes para el organismo de las personas, es la protagonista de esta receta, que se prepara con ingredientes de fácil acceso y pasos muy fáciles de llevar a cabo.

Sí hay que buscar una receta de berenjena a la parmesana que salga espectacular, no hay que andar con muchas vueltas y dirigirse al sitio directoalpaladar.com.

La berenjena a la parmesana es una receta que le encanta a todo el mundo y no requiere mucho tiempo de preparaci&oacute;n.

Receta de berenjena a la parmesana

Todo aquel que quiera sorprender a la familia en el almuerzo o la cena con una exquisita bandeja con esta deliciosa receta, deberá contar con estos ingredientes para poder comenzar con el paso a paso:

Ingredientes

  • 2 berenjenas grandes
  • 200 gr de salsa de tomate
  • 100 gramos de queso parmesano rallado
  • 300 gramos de queso mozzarella fresco
  • 1 huevo
  • 25 ml de aceite de oliva
  • 10 ml de leche
  • Sal
  • Pimienta
  • Albahaca fresca
  • Sal gruesa
Nada m&aacute;s satisfactorio que sorprender a la familia con esta receta, que sale exquisita con queso gratinado por encima.

Receta de la berenjena a la parmesana, paso a paso

  1. Para elaborar esta receta, lo primero que se hace es conseguir berenjenas de buena calidad.
  2. Lavar bien cada berenjena y cortar en rodajas de aproximadamente un centímetro de espesor.
  3. Para quitarles el sabor amargo característico, colocar las rodajas de berenjena en un colador. Agregar a modo de lluvia un poco de sal y dejar reposar por unos 10 minutos. Para continuar con la receta, enjuagar con mucha agua las berenjenas y secar con papel absorbente. Reservar.
  4. En el horno, previamente precalentado a 180 grados, colocar las rodajas de berenjena en una placa y dorar de ambos lados. Reservar.
  5. En otra fuente, crear una capa con salsa de tomate, seguido de las rodajas de berenjena, queso parmesano rallado, queso mozzarella fresco y hojas de albahaca.
  6. Repetir este procedimiento las veces que sea necesario hasta llegar a la parte superior de la bandeja.
  7. Mezclar en un bol los huevos, leche y queso parmesano, para luego agregar por arriba. Calentar la preparación durante unos 20 minutos aproximadamente, hasta que los ingredientes de arriba de la fuente estén gratinados.

