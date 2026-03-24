Cómo hacer salsa BBQ casera: la receta con un toque ahumado que realza el sabor de las comidas

La cultura del asado está en nuestro ADN, y aunque somos defensores acérrimos del chimichurri y la salsa criolla, hay que admitir que ciertas tradiciones culinarias internacionales se han ganado un lugar de privilegio en nuestras parrillas. Una de ellas es la inconfundible receta de salsa barbacoa (o BBQ).
Ese equilibrio mágico entre lo dulce, lo salado, lo ácido y el toque ahumado, hace que esta salsa originaria de Estados Unidos sea el acompañamiento perfecto para carnes de cerdo, pollo e incluso hamburguesas. Pero, ¿por qué conformarnos con la versión comercial, llena de conservantes, cuando podemos hacer una versión Premium de la recta en la cocina de casa?
Preparar salsa barbacoa casera es mucho más fácil de lo que parece. No requiere técnicas complejas y la mayoría de los ingredientes ya los tenés en la alacena. Además, hacerla vos mismo te permite jugar con los sabores: si te gusta más picante, le sumás ají; si la preferís más dulce, un toque extra de miel.
Cómo hacer salsa BBQ casera, ingredientes
Para lograr aproximadamente un frasco mediano de salsa, vas a necesitar:
- 1 taza de kétchup (la base fundamental)
- 1/3 de taza de vinagre de manzana (aporta la acidez necesaria)
- 1/4 de taza de azúcar negra o rubia (le da color y el tono acaramelado)
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharada de mostaza (si es antigua o de Dijon, mejor)
- 1 cucharada de salsa inglesa (Worcestershire)
- 1 cucharadita de pimentón ahumado (el gran secreto para el sabor a leña)
- 1/2 cucharadita de ajo en polvo
- 1/2 cucharadita de cebolla en polvo (opcional)
- Sal y pimienta negra recién molida a gusto
Cómo hacer salsa BBQ casera, paso a paso
- Mezcla inicial: en una olla pequeña o mediana, volcá todos los ingredientes en frío. Con la ayuda de un batidor de alambre o una cuchara de madera, revolvé bien hasta que el azúcar y la miel se disuelvan y quede una mezcla de color uniforme.
- Al fuego: llevá la olla a fuego medio. Es importante que te quedes cerca y no dejes de revolver esporádicamente para que el azúcar no se pegue en el fondo.
- Reducción: cuando veas que empieza a hervir suavemente (hace burbujas pequeñas), bajá el fuego al mínimo. Dejá cocinar a fuego lento durante unos 15 a 20 minutos. Vas a notar que la salsa empieza a espesar, a tomar un color mucho más oscuro y brillante, y el aroma ahumado va a invadir tu cocina.
- Enfriado y envasado: retirá del fuego y dejá enfriar. Tené en cuenta que al enfriarse, la salsa se va a espesar aún más. Una vez a temperatura ambiente, pasala a un frasco de vidrio esterilizado con tapa hermética.
¿Cómo conservar la receta y usarla?
Esta salsa dura hasta dos semanas en la heladera en perfectas condiciones.
Un consejo de oro para la parrilla o el horno: Si vas a pincelar carnes (como unas clásicas costillitas de cerdo), hacelo recién en los últimos 15 o 10 minutos de cocción. Como la salsa tiene un alto contenido de azúcar y miel, si la ponés desde el principio corre el riesgo de quemarse y dejar un sabor amargo.
Animate a probarla el próximo fin de semana. Es un viaje de ida que va a dejar a tus invitados pidiendo la receta.