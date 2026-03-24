Cómo hacer salsa BBQ casera: la receta con un toque ahumado que realza el sabor de las comidas

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Cómo hacer salsa BBQ casera, ingredientes

Para lograr aproximadamente un frasco mediano de salsa, vas a necesitar:

1 taza de kétchup (la base fundamental)

1/3 de taza de vinagre de manzana (aporta la acidez necesaria)

1/4 de taza de azúcar negra o rubia (le da color y el tono acaramelado)

2 cucharadas de miel

1 cucharada de mostaza (si es antigua o de Dijon, mejor)

1 cucharada de salsa inglesa (Worcestershire)

inglesa (Worcestershire) 1 cucharadita de pimentón ahumado (el gran secreto para el sabor a leña)

1/2 cucharadita de ajo en polvo

1/2 cucharadita de cebolla en polvo (opcional)

Sal y pimienta negra recién molida a gusto

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Cómo hacer salsa BBQ casera, paso a paso

Mezcla inicial: en una olla pequeña o mediana, volcá todos los ingredientes en frío. Con la ayuda de un batidor de alambre o una cuchara de madera, revolvé bien hasta que el azúcar y la miel se disuelvan y quede una mezcla de color uniforme.

Al fuego: llevá la olla a fuego medio. Es importante que te quedes cerca y no dejes de revolver esporádicamente para que el azúcar no se pegue en el fondo.

Reducción: cuando veas que empieza a hervir suavemente (hace burbujas pequeñas), bajá el fuego al mínimo. Dejá cocinar a fuego lento durante unos 15 a 20 minutos. Vas a notar que la salsa empieza a espesar, a tomar un color mucho más oscuro y brillante, y el aroma ahumado va a invadir tu cocina.

empieza a espesar, a tomar un color mucho más oscuro y brillante, y el aroma ahumado va a invadir tu cocina. Enfriado y envasado: retirá del fuego y dejá enfriar. Tené en cuenta que al enfriarse, la salsa se va a espesar aún más. Una vez a temperatura ambiente, pasala a un frasco de vidrio esterilizado con tapa hermética.

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¿Cómo conservar la receta y usarla?

Esta salsa dura hasta dos semanas en la heladera en perfectas condiciones.

Un consejo de oro para la parrilla o el horno: Si vas a pincelar carnes (como unas clásicas costillitas de cerdo), hacelo recién en los últimos 15 o 10 minutos de cocción. Como la salsa tiene un alto contenido de azúcar y miel, si la ponés desde el principio corre el riesgo de quemarse y dejar un sabor amargo.

Animate a probarla el próximo fin de semana. Es un viaje de ida que va a dejar a tus invitados pidiendo la receta.