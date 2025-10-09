Cómo hacer una tarta de manzana en sartén: la receta que se acompaña con helado o crema

Todo el mundo puede preparar una exquisita tarta de manzana para disfrutar en cualquier momento del día. Se hace con una receta que lleva ingredientes accesibles, pasos sencillos de elaborar y que realmente es para chuparse los dedos.
Esta receta es especial para disfrutarla en la media tarde, pero también va muy bien en el desayuno o como postre, después del almuerzo o la cena.
Sí se sirve como postre, es recomendable hacerlo con helado de vainilla o crema. Esos sabores se potencian y llegan a ser una fiesta para el paladar de quienes prueben estas delicias.
Muchos realizan esta receta en el horno o en el microondas. Pero en esta ocasión, la cocción se realizaron la sartén y el resultado es espectacular.
Mezclando todos los ingredientes y una cocción controlada, la tarta de manzana queda deliciosa, con una consistencia suave por dentro y un toque crujiente por fuera.
Quien propone una estupenda receta de este manjar, es la página NEWCITYPAL, que se dedican a compartir todo tipo recetas de comidas y postres.
Estos son los ingredientes necesarios para poder poner manos a la obra y elaborar esta exquisitez: