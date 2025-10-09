Cómo hacer una tarta de manzana en sartén: la receta que se acompaña con helado o crema

Muchos realizan esta receta en el horno o en el microondas. Pero en esta ocasión, la cocción se realizaron la sartén y el resultado es espectacular.

Mezclando todos los ingredientes y una cocción controlada, la tarta de manzana queda deliciosa, con una consistencia suave por dentro y un toque crujiente por fuera.

Quien propone una estupenda receta de este manjar, es la página NEWCITYPAL, que se dedican a compartir todo tipo recetas de comidas y postres.

receta-tarta-manzana-sarten La tarta de manzana en sartén sale deliciosa con esta receta.

Receta de tarta de manzana en la sartén

Estos son los ingredientes necesarios para poder poner manos a la obra y elaborar esta exquisitez:

2 manzanas

2 huevos

3 cucharadas de harina

1 cucharadita de polvo de hornear

2 cucharadas de leche

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de manteca

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de canela (opcional)

1 cucharada de pasas de uva (opcional)

1 chorrito de licor (opcional)

receta-tarta-manzana-sarten-ingredientes La tarta de manzana en sartén se hace con una receta que lleva simples ingredientes y pasos fáciles de seguir.

Receta de tarta de manzana (paso a paso)