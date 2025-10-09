Inicio Recetas Receta
Cómo hacer una tarta de manzana en sartén: la receta que se acompaña con helado o crema

Esta increíble receta que se hace con ingredientes accesibles y pasos fáciles de realizar, es un postre que consume mucho en la merienda

Por Miguel Guayama [email protected]
Todo el mundo puede preparar una exquisita tarta de manzana para disfrutar en cualquier momento del día. Se hace con una receta que lleva ingredientes accesibles, pasos sencillos de elaborar y que realmente es para chuparse los dedos.

Esta receta es especial para disfrutarla en la media tarde, pero también va muy bien en el desayuno o como postre, después del almuerzo o la cena.

Sí se sirve como postre, es recomendable hacerlo con helado de vainilla o crema. Esos sabores se potencian y llegan a ser una fiesta para el paladar de quienes prueben estas delicias.

Muchos realizan esta receta en el horno o en el microondas. Pero en esta ocasión, la cocción se realizaron la sartén y el resultado es espectacular.

Mezclando todos los ingredientes y una cocción controlada, la tarta de manzana queda deliciosa, con una consistencia suave por dentro y un toque crujiente por fuera.

Quien propone una estupenda receta de este manjar, es la página NEWCITYPAL, que se dedican a compartir todo tipo recetas de comidas y postres.

La tarta de manzana en sartén sale deliciosa con esta receta.

Receta de tarta de manzana en la sartén

Estos son los ingredientes necesarios para poder poner manos a la obra y elaborar esta exquisitez:

  • 2 manzanas
  • 2 huevos
  • 3 cucharadas de harina
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 2 cucharadas de leche
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 cucharadita de manteca
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de canela (opcional)
  • 1 cucharada de pasas de uva (opcional)
  • 1 chorrito de licor (opcional)
La tarta de manzana en sartén se hace con una receta que lleva simples ingredientes y pasos fáciles de seguir.

Receta de tarta de manzana (paso a paso)

  1. Comprar manzanas de buena calidad. Lavar, pelar y cortar en láminas finitas.
  2. Si se elige agregarle pasas de uva, es el momento de dejarlas en remojo con el licor elegido.
  3. En una sartén, derretir un poco de manteca y agregarle un poco de azúcar. Acomodar las láminas de manzanas sobre la manteca y el azúcar.
  4. En otro recipiente, batir los huevos junto a la leche y la esencia de vainilla. Luego sumar la harina, el polvo de hornear y la canela. Mezclar hasta lograr una masa consistente.
  5. Sumar la masa y las pasas de uva a la sartén. Cocinar por unos 12 minutos con la tapa puesta y luego corroborar con un palillo que no esté cruda en su interior.
  6. Dejar la tarta de manzana que descanse por unos 5 minutos con la tapa puesta, para luego voltear.
  7. Es riquísimo acompañar esta receta con un poco de helado de vainilla o crema.

