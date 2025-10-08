Cómo hacer aceitunas fritas riquísimas: la receta que sale tierna por dentro y crujiente por fuera

Naturales

Rellenas

Aliñadas

Sajadas

Griegas

Además de estas variedades de recetas, hay una manera de hacerlas que no es muy conocida que salen más que ricas.

Se trata de aceitunas fritas, una alternativa novedosa para degustar este exquisito alimento.

Esta receta que se hace con apenas un par de ingredientes y pasos fáciles de seguir, sale especial si se sigue la manera de hacerlas que propone la página canal cocina.es.

receta aceitunas fritas ingredientes aceite Todo el mundo puede saborear esta exquisita y clásica receta de aceitunas fritas, hechas con simples ingredientes.

Receta de aceitunas fritas deliciosas

200 gramos de aceitunas rellenas (variedad a elección)

rellenas (variedad a elección) 6 cucharadas de harina 0000

2 huevos

6 cucharadas de pan rallado

Aceite de oliva o girasol (oliva)

Receta de aceitunas fritas para chuparse los dedos

Comprar aceitunas rellenas de buena calidad, de la variedad que uno más prefiera. Rebosar por harina 0000, luego por huevo batido y posteriormente, con pan rallado. En una sartén con aceite de oliva o girasol, a fuego fuerte, ir colocando las aceitunas con una espumadera y cocinar hasta que queden doraditas. Sacar con la misma espumadera y colocar en una fuente con papel absorbente. Estas aceitunas fritas son especiales para comer en una picada, acompañada de una salsa o aderezo bien condimento.

receta-aceitunas-fritas La receta de aceitunas fritas salen espectaculares.

Beneficios de la aceituna

Comer aceitunas tiene traer beneficios para el cuerpo humano, al presentar estas cualidades: