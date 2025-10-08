Inicio Recetas Receta
¡Una delicia!

Cómo hacer aceitunas fritas riquísimas: la receta que sale tierna por dentro y crujiente por fuera

Esta receta de aceitunas sin carozo sale deliciosa y son un manjar de la cocina que todo el mundo debería probar

Miguel Guayama
Las aceitunas fritas se hacen con una receta que las deja crocantes y tiernas en su interior.

Las aceitunas son una fruta que proviene del olivo y con ella se pueden hacer todo tipo de recetas. Entre todas estas, hay una receta que no es muy común de ver y todo el mundo debería probar. Se trata de una verdadera delicia, que se hace con pocos ingredientes y simples pasos.

Las aceitunas son originarias de Turquía y Grecia y luego se extendieron a todo el mundo.

Esta deliciosa fruta de la que se trae el riquísimo aceite de oliva, se puede preparar de muchas maneras, entre las que se destacan:

  • Naturales
  • Rellenas
  • Aliñadas
  • Sajadas
  • Griegas

Además de estas variedades de recetas, hay una manera de hacerlas que no es muy conocida que salen más que ricas.

Se trata de aceitunas fritas, una alternativa novedosa para degustar este exquisito alimento.

Esta receta que se hace con apenas un par de ingredientes y pasos fáciles de seguir, sale especial si se sigue la manera de hacerlas que propone la página canal cocina.es.

Todo el mundo puede saborear esta exquisita y cl&aacute;sica receta de aceitunas fritas, hechas con simples ingredientes.

Receta de aceitunas fritas deliciosas

  • 200 gramos de aceitunas rellenas (variedad a elección)
  • 6 cucharadas de harina 0000
  • 2 huevos
  • 6 cucharadas de pan rallado
  • Aceite de oliva o girasol (oliva)

Receta de aceitunas fritas para chuparse los dedos

  1. Comprar aceitunas rellenas de buena calidad, de la variedad que uno más prefiera.
  2. Rebosar por harina 0000, luego por huevo batido y posteriormente, con pan rallado.
  3. En una sartén con aceite de oliva o girasol, a fuego fuerte, ir colocando las aceitunas con una espumadera y cocinar hasta que queden doraditas. Sacar con la misma espumadera y colocar en una fuente con papel absorbente.
  4. Estas aceitunas fritas son especiales para comer en una picada, acompañada de una salsa o aderezo bien condimento.
La receta de aceitunas fritas salen espectaculares.

Beneficios de la aceituna

Comer aceitunas tiene traer beneficios para el cuerpo humano, al presentar estas cualidades:

  • Posee grasas saludables
  • Aporta antioxidantes
  • Brinda vitaminas A y E
  • Ricas en minerales como sodio, hierro y calcio.

