Cómo hacer chinchulines suaves y crocantes: la receta del asado para comer con limón

Para que queden bien doraditos, con una textura suave por dentro y crocante por fuera, se necesita de una receta que esté a la altura y que garantice un buen resultado.
En ese sentido, los expertos en asado y carnes de El club del asado, recomiendan una manera de hacer los chinchulines, hoy por hoy una de las más clásicas y efectivas.
receta-chinchulines-asado
Los chinchulines salen deliciosos en el asado y quedan mucho mejor si se hacen con esta receta.
Receta de chinchulines suaves y crocantes en el asado.
Se necesitan estos ingredientes para sacar los mejores chinchulines en el asado:
- 1 kilo de chinchulines sin trenzar
- 3 limones
- Sal gruesa (cantidad a elección)
receta-asado-chinchulines
La receta de chinchulines en el asado lleva limón y quedan deliciosos.
Receta de chinchulines suaves y crocantes en el asado
- El primer paso consiste en ir a una carnicería de confianza y comprar chinchulines sin trenzar, de buena calidad.
- Cortar los chinchulines sin trenzar en bastones de 10 centímetros aproximadamente, para luego formar unas orejitas. Es clave que conserven un poco de grasa, pero no mucha.
- Llevar los chinchulines cortados a un recipiente con jugo de limón. Agregar sal y dejar reposar por unos 30 minutos.
- Distribuir brasas en la parrilla (fuego medio) y cocinar por 25 minutos. Lo mejor es no tocarlos hasta que sea el momento de darlos vuelta.
- Cocinar los chinchulines del otro lado por unos 20 minutos.
- Recién en el final de la cocción agregar nuevamente limón. Esto evita de que los chinchulines salgan con una textura gomosa.
- Los chinchulines son un manjar de la parrilla que requiere de un fuego constante en el asado, por lo que es fundamental tener siempre brasas al alcance.