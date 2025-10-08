Cómo hacer chinchulines suaves y crocantes: la receta del asado para comer con limón

Para que queden bien doraditos, con una textura suave por dentro y crocante por fuera, se necesita de una receta que esté a la altura y que garantice un buen resultado.

En ese sentido, los expertos en asado y carnes de El club del asado, recomiendan una manera de hacer los chinchulines, hoy por hoy una de las más clásicas y efectivas.

receta-chinchulines-asado Los chinchulines salen deliciosos en el asado y quedan mucho mejor si se hacen con esta receta.

Receta de chinchulines suaves y crocantes en el asado.

Se necesitan estos ingredientes para sacar los mejores chinchulines en el asado:

1 kilo de chinchulines sin trenzar

3 limones

Sal gruesa (cantidad a elección)

receta-asado-chinchulines La receta de chinchulines en el asado lleva limón y quedan deliciosos.

