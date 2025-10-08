Inicio Recetas Receta
¡Riquísimos!

Cómo hacer chinchulines suaves y crocantes: la receta del asado para comer con limón

No hay nada más rico que sacar de la parrilla del asado unos ricos chinchulines, hechos con una receta que tiene al limón como protagonista

Miguel Guayama
La receta de chinchulines en el asado salen espectaculares a la parrilla.

Uno de los grandes desafíos de alguien que va a hacer un asado, es poder sacar de la parrilla unos chinchulines que estén cocidos a la perfección. Para muchos parece una tarea sencilla, pero no lo es y se necesita de una buena receta para que salgan perfectos.

Lo que puede llegar a pasar en un asado, es que los comensales coman chinchulines que no están buenos, ya sea porque salieron quemados, crudos o no recibieron la cocción adecuada para que salgan tiernos y crujientes.

Cada corte de carne de la parrilla requiere su atención y los chinchulines, mucho más aún.

Para que queden bien doraditos, con una textura suave por dentro y crocante por fuera, se necesita de una receta que esté a la altura y que garantice un buen resultado.

En ese sentido, los expertos en asado y carnes de El club del asado, recomiendan una manera de hacer los chinchulines, hoy por hoy una de las más clásicas y efectivas.

Los chinchulines salen deliciosos en el asado y quedan mucho mejor si se hacen con esta receta.

Receta de chinchulines suaves y crocantes en el asado.

Se necesitan estos ingredientes para sacar los mejores chinchulines en el asado:

  • 1 kilo de chinchulines sin trenzar
  • 3 limones
  • Sal gruesa (cantidad a elección)
La receta de chinchulines en el asado lleva lim&oacute;n y quedan deliciosos.

Receta de chinchulines suaves y crocantes en el asado

  1. El primer paso consiste en ir a una carnicería de confianza y comprar chinchulines sin trenzar, de buena calidad.
  2. Cortar los chinchulines sin trenzar en bastones de 10 centímetros aproximadamente, para luego formar unas orejitas. Es clave que conserven un poco de grasa, pero no mucha.
  3. Llevar los chinchulines cortados a un recipiente con jugo de limón. Agregar sal y dejar reposar por unos 30 minutos.
  4. Distribuir brasas en la parrilla (fuego medio) y cocinar por 25 minutos. Lo mejor es no tocarlos hasta que sea el momento de darlos vuelta.
  5. Cocinar los chinchulines del otro lado por unos 20 minutos.
  6. Recién en el final de la cocción agregar nuevamente limón. Esto evita de que los chinchulines salgan con una textura gomosa.
  7. Los chinchulines son un manjar de la parrilla que requiere de un fuego constante en el asado, por lo que es fundamental tener siempre brasas al alcance.

