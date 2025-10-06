Inicio Recetas Receta
¡Riquísima!

Cómo hacer tortilla de espinaca en sartén: la receta casera rápida y fácil de preparar

Esta receta casera que tiene a la espinaca como protagonista, lleva pocos ingredientes y se cocina en apenas 10 minutos

Miguel Guayama
Cuando la creatividad para cocinar ya se empieza a acabar, la mejor que recurrir a una receta casera que lleva pocos ingredientes y se hace en un ratito. Para salir del apuro, nada mejor que cocinar una rica tortilla de espinaca, súper fácil de elaborar y le encanta a todo el mundo.

Esta receta exquisita y que tiene a la espinaca como protagonista, aporta vitaminas y minerales que todo el mundo debería aprovechar para llevar una vida saludable.

La tortilla de espinaca es un plato que te saca del apuro y se puede preparar con ingredientes que casi siempre uno tiene en casa.

Es una opción nutritiva que sale deliciosa y puede ir acompañada en el almuerzo o la cena con una ensalada. También es un acompañamiento perfecto de un rico bife, una milanesa o pescado.

La receta se destaca por la rapidez en su preparación y porque sólo se emplean 10 minutos en la cocción. Como resultado queda un plato casero espectacular.

Suave por dentro y una textura tostada y crujiente por fuera, de esta preparación exquisitez para el paladar de las personas.

Recetas de tortilla de espinaca hay muchas, pero ninguna como la que propone el sitio paulinacocina.net.

receta-tortilla-espinaca-ingredientes
La tortilla de espinaca se hace con una receta que lleva pocos ingredientes y pasos fáciles de hacer.

Receta de tortilla de espinaca casera

Para poder elaborar esta rica tortilla de espinaca que lleva simples pasos, se necesitan estos ingredientes para poner manos a la obra:

  • 1 atado de espinaca
  • 1 cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 2 huevos
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • Pimienta
  • Queso rallado (opcional)
receta-tortilla-espinaca
Esta receta se hace con 10 minutos de cocci&oacute;n y sale riqu&iacute;sima.

Esta receta se hace con 10 minutos de cocción y sale riquísima.

Receta de tortilla de espinaca (paso a paso)

  1. Lo primero que se hace es conseguir un buen atado de espinacas en la verdulería.
  2. Lavar con abundante agua cada hoja de la espinaca. Picar con un cuchillo y llevar a una olla o cacerola sin escurrir. Cocinar por unos 5 minutos a fuego bajo con la tapa puesta. Reservar.
  3. En una sartén, colocar la cebolla y ajo picado bien finito con un poco de aceite de oliva. Reservar.
  4. En otro recipiente, colocar los huevos y agregar un poco de sal y pimienta. Mezclar e incorporar la espinaca. El queso rallado va en este paso si se decide usar.
  5. Calentar una sartén con un poco de aceite de oliva y a fuego medio-bajo. Coloca la preparación y cocinar durante 5 minutos. Despegar con una espátula los bordes antes de dar vuelta la tortilla de espinaca, con la ayuda de un plato. Seguir cocinando por otros 5 minutos más hasta que esté lista.

