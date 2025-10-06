Cómo hacer tortilla de espinaca en sartén: la receta casera rápida y fácil de preparar

Es una opción nutritiva que sale deliciosa y puede ir acompañada en el almuerzo o la cena con una ensalada. También es un acompañamiento perfecto de un rico bife, una milanesa o pescado.
La receta se destaca por la rapidez en su preparación y porque sólo se emplean 10 minutos en la cocción. Como resultado queda un plato casero espectacular.
Suave por dentro y una textura tostada y crujiente por fuera, de esta preparación exquisitez para el paladar de las personas.
Recetas de tortilla de espinaca hay muchas, pero ninguna como la que propone el sitio paulinacocina.net.
La tortilla de espinaca se hace con una receta que lleva pocos ingredientes y pasos fáciles de hacer.
Receta de tortilla de espinaca casera
Para poder elaborar esta rica tortilla de espinaca que lleva simples pasos, se necesitan estos ingredientes para poner manos a la obra:
- 1 atado de espinaca
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- 2 huevos
- Aceite de oliva
- Sal
- Pimienta
- Queso rallado (opcional)
Esta receta se hace con 10 minutos de cocción y sale riquísima.
Receta de tortilla de espinaca (paso a paso)
- Lo primero que se hace es conseguir un buen atado de espinacas en la verdulería.
- Lavar con abundante agua cada hoja de la espinaca. Picar con un cuchillo y llevar a una olla o cacerola sin escurrir. Cocinar por unos 5 minutos a fuego bajo con la tapa puesta. Reservar.
- En una sartén, colocar la cebolla y ajo picado bien finito con un poco de aceite de oliva. Reservar.
- En otro recipiente, colocar los huevos y agregar un poco de sal y pimienta. Mezclar e incorporar la espinaca. El queso rallado va en este paso si se decide usar.
- Calentar una sartén con un poco de aceite de oliva y a fuego medio-bajo. Coloca la preparación y cocinar durante 5 minutos. Despegar con una espátula los bordes antes de dar vuelta la tortilla de espinaca, con la ayuda de un plato. Seguir cocinando por otros 5 minutos más hasta que esté lista.