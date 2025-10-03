Cómo hacer buñuelos caseros: la receta de la abuela que se hace en 5 minutos y es muy sabrosa

Los buñuelos caseros de la abuela soy irresistibles por su sabor a vainilla, y muy amigables a la boca por su consistencia tierna y esponjosa.

Esta receta cuenta con ingredientes clásicos y es fácil de preparar. Incluso se le pueden incluir sabores de los más variados a la preparación, como puré de manzana o banana pisada aportándole una exquisitez inigualable.