Cómo hacer buñuelos caseros: la receta de la abuela que se hace en 5 minutos y es muy sabrosa

Elaborar la receta de buñuelos caseros es la mejor manera de premiar el paladar de aquellos que aman las cosas dulces. Con origen en España, esta receta es especial para acompañar unos buenos mates en el desayuno o la media tarde.
Elaborar la receta de buñuelos caseros es la mejor manera de premiar el paladar de aquellos que aman las cosas dulces. Con origen en España, esta receta es especial para acompañar unos buenos mates en el desayuno o la media tarde.
Los buñuelos caseros de la abuela soy irresistibles por su sabor a vainilla, y muy amigables a la boca por su consistencia tierna y esponjosa.
Esta receta cuenta con ingredientes clásicos y es fácil de preparar. Incluso se le pueden incluir sabores de los más variados a la preparación, como puré de manzana o banana pisada aportándole una exquisitez inigualable.
Hay distintas maneras de elaborar esta receta, pero ninguna como la que propone el sitio pequerecetas.com, que sale húmeda y muy rica.
Para poder poner manos en la masa y elaborar esta deliciosa receta, se necesita contar con estos ingredientes:
Ingredientes