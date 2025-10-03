Inicio Recetas Receta
¡Qué rico!

Cómo hacer buñuelos caseros: la receta de la abuela que se hace en 5 minutos y es muy sabrosa

Los buñuelos se hacen con una receta fácil de preparar y no puede faltar a la hora del desayuno o la merienda

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Los buñuelos caseros se elaboran con una receta que lleva ingredientes básicos y pasos fáciles de hacer.

Los buñuelos caseros se elaboran con una receta que lleva ingredientes básicos y pasos fáciles de hacer.

Elaborar la receta de buñuelos caseros es la mejor manera de premiar el paladar de aquellos que aman las cosas dulces. Con origen en España, esta receta es especial para acompañar unos buenos mates en el desayuno o la media tarde.

Los buñuelos caseros de la abuela soy irresistibles por su sabor a vainilla, y muy amigables a la boca por su consistencia tierna y esponjosa.

Esta receta cuenta con ingredientes clásicos y es fácil de preparar. Incluso se le pueden incluir sabores de los más variados a la preparación, como puré de manzana o banana pisada aportándole una exquisitez inigualable.

Hay distintas maneras de elaborar esta receta, pero ninguna como la que propone el sitio pequerecetas.com, que sale húmeda y muy rica.

receta-buñuelos
Esta receta es ideal para saborearla en el desayuno y merienda.

Esta receta es ideal para saborearla en el desayuno y merienda.

Receta de buñuelos caseros de la abuela

Para poder poner manos en la masa y elaborar esta deliciosa receta, se necesita contar con estos ingredientes:

Ingredientes

  • 1 taza de harina común 0000
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear
  • 1/4 taza de azúcar (opcional)
  • 1 huevo grande
  • 1/2 taza de leche
  • 1/4 taza de aceite
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 limón (ralladura, opcional)
  • Azúcar para espolvorear
receta-buñuelos-caseros
Los bu&ntilde;uelos caseros se hacen con una receta que los deja deliciosos, tiernos por dentro y crujientes por fuera.

Los buñuelos caseros se hacen con una receta que los deja deliciosos, tiernos por dentro y crujientes por fuera.

Paso a paso de la receta de buñuelos caseros

  1. Colocar en un recipiente todos los ingredientes secos: azúcar, harina 0000, sal y polvo de hornear.
  2. Tomar otro recipiente y mezclar el huevo con la leche. Añadir ralladura de limón y esencia de vainilla.
  3. Llevar todos los ingredientes de un recipiente al otro y mezclar hasta lograr una consistencia homogénea, similar a la que se obtiene cuando uno prepara masa de panqueques.
  4. Llevar a fuego medio una sartén con aceite y comenzar a verter pequeñas porciones de masa con una cuchara para formar los buñuelos. Cocinar por 1 o 2 minutos de cada lado hasta lograr un dorado parejo y uniforme.
  5. Retirar los buñuelos con una espumadera, colocar en una bandeja sobre papel de cocina para que se les absorba el aceite. Espolvorear azúcar en forma de lluvia y sumar otros ingredientes a elección, como por ejemplo miel, chocolate o canela.

Temas relacionados:

Te puede interesar