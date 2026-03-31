Receta de empanada gallega para Semana Santa: la receta tradicional para el fin de semana largo

Llega la Semana Santa y, con ella, la tradicional costumbre de evitar las carnes rojas. En este contexto, la mesa familiar se reinventa y le da paso a los pescados, los mariscos y las tartas. Entre todas las opciones que ofrece el menú de vigilia, hay una receta indiscutida que nunca pasa de moda: la empanada gallega.
Aunque su origen nos remonta a la península ibérica, en Argentina la adoptamos y la adaptamos hasta convertirla en un clásico de nuestra gastronomía de Pascua.
El secreto de su éxito de la receta, radica en su masa casera (que absorbe los jugos del relleno) y en un plato abundante a base de atún, cebolla y morrón.
A continuación, te compartimos la receta definitiva para que este fin de semana largo de Semana Santa, te luzcas en la cocina sin complicarte de más.
Receta de empanada gallega para Semana Santa, ingredientes
Los ingredientes que vas a necesitar
Para la masa:
- Harina de trigo (0000): 500 gramos.
- Agua tibia: 150 ml.
- Aceite de oliva (o de girasol): 100 ml.
- Vino blanco: 50 ml (le aporta un toque de sabor y textura, pero es opcional).
- Levadura fresca: 15 gramos (o 5 gramos de levadura seca).
- Sal: 1 cucharadita.
- Huevo: 1 (para pintar la masa antes de hornear).
Para el relleno:
- Atún en lata (al natural o en aceite): 3 latas grandes (aprox. 350 gramos escurridos).
- Cebollas: 3 unidades grandes.
- Morrón rojo: 1 grande.
- Morrón verde: 1 mediano.
- Tomate triturado o perita en lata: 150 gramos.
- Huevos duros: 3 unidades.
- Ajo: 2 dientes.
- Condimentos: pimentón dulce (fundamental), sal y pimienta a gusto.
- Aceite de oliva: cantidad necesaria.
Receta de empanada gallega para Semana Santa, paso a paso
- El secreto está en el sofrito (relleno): para que la empanada gallega no quede seca, el relleno debe ser jugoso. Picá las cebollas, los ajos y los morrones en cubos pequeños. En una sartén amplia con un buen chorro de aceite de oliva, pochá (rehogá) las verduras a fuego medio hasta que estén bien tiernas. Agregá el tomate triturado, condimentá con sal, pimienta y una buena cucharada de pimentón dulce. Cociná por unos 10 minutos más.
- El turno del atún: retirá la sartén del fuego y agregá el atún previamente escurrido. Mezclá bien todo y sumá los huevos duros picados. Un truco fundamental: dejá enfriar el relleno por completo antes de armar la empanada gallega. Si lo ponés caliente, la masa se va a ablandar y romper.
- Manos a la masa: en un bol grande, colocá la harina y formá una corona. En el centro, desgraná la levadura y agregá el agua tibia, el vino blanco, el aceite y la sal (procurando que la sal no toque directamente la levadura al principio). Amasá durante unos 10 minutos hasta obtener un bollo liso y elástico. Dejá reposar la masa tapada con un repasador en un lugar cálido durante unos 45 minutos, o hasta que duplique su volumen.
- Armado y horneado: dividí la masa en dos partes (una ligeramente más grande para la base). Estirá la porción más grande con un palo de amasar y forrá una asadera o tartera previamente aceitada. Volcá el relleno frío y distribuilo de manera pareja. Estirá la segunda parte de la masa y cubrí la tarta. Sellá los bordes haciendo un repulgue tradicional. No te olvides de pinchar la superficie con un tenedor o hacerle un pequeño agujero en el centro (chimenea) para que el vapor escape durante la cocción.
- El toque final: pintá la superficie de la empanada gallega con el huevo batido. Llevá a horno precalentado a temperatura media (180 grados) durante 35 a 45 minutos, hasta que la masa esté bien dorada y crujiente.