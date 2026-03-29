Rosca de Pascuas con 1 kg de harina: el recetón para Semana Santa con 9 ingredientes y en 25 minutos

La rosca de Pascuas es una de las recetas más elegidas durante la Semana Santa, ideal para compartir en familia y mantener vivas las tradiciones. Este pan dulce se elabora con ingredientes simples como harina, azúcar, huevos y levadura, logrando una textura suave y esponjosa.
En muchas cocinas argentinas, la rosca de Pascuas forma parte de las recetas infaltables para Semana Santa, ya que permite múltiples variantes. Puede rellenarse o decorarse con crema pastelera, chocolate, chips o frutos secos, adaptándose así a todos los gustos.
El origen de la rosca se remonta a antiguas tradiciones que fueron evolucionando hasta convertirse en una de las recetas más representativas de Semana Santa. Su característica forma circular simboliza la unión y el renacer, y gracias al uso de harina como base principal, es una opción accesible, casera y perfecta para celebrar Pascuas.
Recetas: cómo hacer crema pastelera para la rosca de Pascuas
Ingredientes:
- 2 yemas de huevo
- 1 taza de leche
- 1/4 taza de azúcar
- 1 cucharada de maicena
Procedimiento:
- Primero, en un bowl, coloca la leche fría y la maicena y mezcla bien.
- Luego, suma el azúcar y dos yemas de huevo. Bate bien y cocina al fuego sin dejar de remover, hasta que espese.
- Tapa la crema pastelera con papel film y deja entibiar. Colócala en una manga y decora tu rosca de Pascuas.
Receta para hacer la Rosca de Pascuas
Ingredientes:
- 1 kg de harina de trigo
- 200 g de azúcar
- 8 g de sal
- 20 g de levadura
- 400 ml. de leche tibia
- 4 huevos
- 200 g de manteca derretida
- 1 cda. de esencia de vainilla
- Ralladura de naranja
- Opcional: frutos secos, chispas de chocolate, dulce de batata o membrillo, dulce de leche, crema pastelera o chocolate derretido.
Cómo hacer la Rosca de Pascuas con 1 kg de harina
- Primero, coloca la harina, la levadura activada en la leche, el azúcar, la sal, los huevos, la manteca derretida, la esencia de vainilla y la ralladura de naranza en la procesadora. Utiliza el amasador del aparato para formar un bollo. También lo puedes hacer a mano.
- Deja que la masa repose en el vaso o en un bowl, cubierta con un repasador húmedo. Retírala cuando duplique su tamaño.
- Luego, divide la masa de la rosca de pascuas en dos partes iguales y cada porción, divídela de nuevo en tres partes. Forma dos trenzas, uniendo los extremos para crear un círculo. Deja las roscas en dos bandejas para horno para que vuelvan a leudar.
- Para terminar, hornea las roscas de Pascuas en el horno precalentado durante 25-30 minutos o hasta que estén doradas. Recuerda que puedes añadir frutos secos y chispas de chocolate a lapreparación o rellenar la rosca con crema pastelera y chocolate cobertura.