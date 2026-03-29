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Semana Santa

Rosca de Pascuas con 1 kg de harina: el recetón para Semana Santa con 9 ingredientes y en 25 minutos

Es una de las recetas más tradicionales de Semana Santa: la rosca de Pascuas con harina es rendidora y perfecta para compartir en familia

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La rosca de Pascuas es una de las recetas más preparadas en Semana Santa en Argentina. 

La rosca de Pascuas es una de las recetas más preparadas en Semana Santa en Argentina. 

La rosca de Pascuas es una de las recetas más elegidas durante la Semana Santa, ideal para compartir en familia y mantener vivas las tradiciones. Este pan dulce se elabora con ingredientes simples como harina, azúcar, huevos y levadura, logrando una textura suave y esponjosa.

En muchas cocinas argentinas, la rosca de Pascuas forma parte de las recetas infaltables para Semana Santa, ya que permite múltiples variantes. Puede rellenarse o decorarse con crema pastelera, chocolate, chips o frutos secos, adaptándose así a todos los gustos.

El origen de la rosca se remonta a antiguas tradiciones que fueron evolucionando hasta convertirse en una de las recetas más representativas de Semana Santa. Su característica forma circular simboliza la unión y el renacer, y gracias al uso de harina como base principal, es una opción accesible, casera y perfecta para celebrar Pascuas.

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Recetas: cómo hacer crema pastelera para la rosca de Pascuas

Ingredientes:

  • 2 yemas de huevo
  • 1 taza de leche
  • 1/4 taza de azúcar
  • 1 cucharada de maicena

Procedimiento:

  1. Primero, en un bowl, coloca la leche fría y la maicena y mezcla bien.
  2. Luego, suma el azúcar y dos yemas de huevo. Bate bien y cocina al fuego sin dejar de remover, hasta que espese.
  3. Tapa la crema pastelera con papel film y deja entibiar. Colócala en una manga y decora tu rosca de Pascuas.
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Receta para hacer la Rosca de Pascuas

Ingredientes:

  • 1 kg de harina de trigo
  • 200 g de azúcar
  • 8 g de sal
  • 20 g de levadura
  • 400 ml. de leche tibia
  • 4 huevos
  • 200 g de manteca derretida
  • 1 cda. de esencia de vainilla
  • Ralladura de naranja
  • Opcional: frutos secos, chispas de chocolate, dulce de batata o membrillo, dulce de leche, crema pastelera o chocolate derretido.

Cómo hacer la Rosca de Pascuas con 1 kg de harina

  1. Primero, coloca la harina, la levadura activada en la leche, el azúcar, la sal, los huevos, la manteca derretida, la esencia de vainilla y la ralladura de naranza en la procesadora. Utiliza el amasador del aparato para formar un bollo. También lo puedes hacer a mano.
  2. Deja que la masa repose en el vaso o en un bowl, cubierta con un repasador húmedo. Retírala cuando duplique su tamaño.
  3. Luego, divide la masa de la rosca de pascuas en dos partes iguales y cada porción, divídela de nuevo en tres partes. Forma dos trenzas, uniendo los extremos para crear un círculo. Deja las roscas en dos bandejas para horno para que vuelvan a leudar.
  4. Para terminar, hornea las roscas de Pascuas en el horno precalentado durante 25-30 minutos o hasta que estén doradas. Recuerda que puedes añadir frutos secos y chispas de chocolate a lapreparación o rellenar la rosca con crema pastelera y chocolate cobertura.

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