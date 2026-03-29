Rosca de Pascuas con 1 kg de harina: el recetón para Semana Santa con 9 ingredientes y en 25 minutos

En muchas cocinas argentinas, la rosca de Pascuas forma parte de las recetas infaltables para Semana Santa, ya que permite múltiples variantes. Puede rellenarse o decorarse con crema pastelera, chocolate, chips o frutos secos, adaptándose así a todos los gustos.

El origen de la rosca se remonta a antiguas tradiciones que fueron evolucionando hasta convertirse en una de las recetas más representativas de Semana Santa. Su característica forma circular simboliza la unión y el renacer, y gracias al uso de harina como base principal, es una opción accesible, casera y perfecta para celebrar Pascuas.