Cómo preparar Omelette: la receta para lograr una tortilla de huevo esponjosa y suave con 3 ingredientes

El omelette es una de las recetas más populares y versátiles, ideal para resolver comidas rápidas con un ingrediente clave: el huevo. Se prepara batiendo los huevos y cocinándolos a fuego bajo hasta lograr una textura suave, esponjosa y muy sabrosa.
Dentro del mundo de las recetas con huevo, el omelette se destaca por su practicidad y su valor nutricional, ya que aporta proteínas, vitaminas y minerales esenciales. Además, permite múltiples combinaciones de ingredientes, adaptándose a todos los gustos.
Aunque el omelette suele asociarse con la cocina francesa, su origen es mucho más antiguo. Existen antecedentes en la gastronomía del Imperio Persa y también registros en el Imperio Romano y en Europa durante la Edad Media.
El término “tortilla francesa” tiene diferentes explicaciones. Una de ellas lo vincula con la Guerra de la Independencia Española, cuando ante la falta de papas se popularizó una versión más simple. Otra teoría señala que el nombre se difundió gracias al médico Alexander Hunter, quien incluyó una receta similar en su obra publicada en Inglaterra.
Receta para hacer omelette en casa
El huevo, base fundamental del omelette, es uno de los alimentos más completos desde el punto de vista nutricional, ya que aporta proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales y grasas saludables que favorecen el desarrollo de la masa muscular.
Ingredientes:
- 2 huevos de campo
- Manteca o aceite de oliva
- Sal y pimienta
- Hierbas: perejil, orégano, ajo deshidratado (opcionales)
Si lo deseas, además de hierbas frescas, puedes sumar otros ingredientes a la tortilla francesa recién hecha, como tomates cherry, jamón, queso o panceta, para darle más sabor y variedad.
Cómo hacer omelette perfecto: la receta, paso a paso
- Primero, agrega los huevos en un bowl y condimenta a gusto con sal, pimienta y hierbas picadas finamente. Puedes agregar un chorrito de leche, crema de leche o agua.
- A continuación, calienta una sartén a fuego medio-alto con un cubito de manteca. Mientras tanto, bate la preparación hasta que quede homogénea y, cuando la manteca se derrita, añade la mezcla de huevos en la sartén a fuego bajo.
- Para terminar, cocina el omelette sin dejar de mover la sartén con movimientos circulares de arriba hacia abajo para que comience a cuajar. Raspa los bordes y empújalos hacia el interior hasta que toda la tortilla francesa quede cocido.