Cómo preparar Omelette: la receta para lograr una tortilla de huevo esponjosa y suave con 3 ingredientes

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El término “tortilla francesa” tiene diferentes explicaciones. Una de ellas lo vincula con la Guerra de la Independencia Española, cuando ante la falta de papas se popularizó una versión más simple. Otra teoría señala que el nombre se difundió gracias al médico Alexander Hunter, quien incluyó una receta similar en su obra publicada en Inglaterra.

Receta para hacer omelette en casa

El huevo, base fundamental del omelette, es uno de los alimentos más completos desde el punto de vista nutricional, ya que aporta proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales y grasas saludables que favorecen el desarrollo de la masa muscular.

Ingredientes:

2 huevos de campo

Manteca o aceite de oliva

Sal y pimienta

Hierbas: perejil, orégano, ajo deshidratado (opcionales)

Si lo deseas, además de hierbas frescas, puedes sumar otros ingredientes a la tortilla francesa recién hecha, como tomates cherry, jamón, queso o panceta, para darle más sabor y variedad.

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Cómo hacer omelette perfecto: la receta, paso a paso