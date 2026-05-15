Cómo es la receta de Brownies con cacao: lleva 5 ingredientes y se hornea en 20 minutos

El brownie es una de las recetas de otoño perfectas para disfrutar de una tarde de mates. Para hacerlo más económico, se puede reemplazar el chocolate por cacao en polvo y queda con un sabor igual de intenso y perfecto que el de la versión original.
La receta del brownie tradicional nació en 1896 en Estados Unidos, cuando un repostero se olvidó de agregar levadura a un pastel. En la actualidad, este postre, hecho de chocolate o cacao, es uno de los más populares de la pastelería mundial y sepuede encontrar en cualquier cafetería o restaurante.
El nombre "brownie" hace referencia al color marrón oscuro de este postre, que se suele comer cubierto con jarabe espeso de chocolate o con frutos rojos y helado. Esta receta con cacao puede incluir chispas de chocolate y nueces en la preparación.
Recetas: los trucos para que el brownie con cacao quede perfecto
- Si vas a usar chocolate, asegúrate que sea de calidad: se derrite el chocolate junto con la manteca y luego se agrega a la preparación de huevos batidos con azúcar y esencia de vainilla.
- Engrasa bien el molde con manteca y harina: no uses aereosol ni margarina.
- Termina el brownie con un poco de sal arriba, para intensificar el sabor del cacao.
- Saca del horno un poco crudo, para que quede húmedo.
- Una vez listo, deja enfriar completamente antes de cortar.
Receta de brownies con cacao en polvo
La receta del brownie con cacao en polvo tiene un exquisito sabor a chocolate, gracias a la materia grasa que aporta la manteca. Si lo deseas, puedes agregar chispas de chocolate a la mezcla para darle más intensidad.
Ingredientes:
- 1 taza de harina 0000
- 1 1/2 taza de cacao en polvo
- 1 taza de azúcar
- 3 huevos
- 100 g de manteca
- Nueces picadas (opcional)
Cómo preparar brownies con cacao: la receta paso a paso
- Para comenzar con la receta, derrite la manteca hasta que quede líquida y mézclala con el azúcar. Agrega los huevos de a uno y la esencia de vainilla.
- Luego, incorpora la harina de a poco y después el cacao en polvo. Tiene que quedar una textura pastosa y cremosa.
- Finalmente, coloca la mezcla de brownie con cacao en un molde enmantecado y cocina en el horno al mínimo por 15-20 minutos.
- Importante: la cocción no debe pasarse para que no se seque y, de esa manera, quede crocante por fuera y húmedo por dentro.