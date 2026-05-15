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Cómo es la receta de Brownies con cacao: lleva 5 ingredientes y se hornea en 20 minutos

Los brownies conh cacao son una de las recetas más económicas y sencillas de hacer en casa. Tiene un sabor a chocolate igual de intenso que el original

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Los brownies con cacao son una receta económica, práctica y sencilla.

Los brownies con cacao son una receta económica, práctica y sencilla.

El brownie es una de las recetas de otoño perfectas para disfrutar de una tarde de mates. Para hacerlo más económico, se puede reemplazar el chocolate por cacao en polvo y queda con un sabor igual de intenso y perfecto que el de la versión original.

La receta del brownie tradicional nació en 1896 en Estados Unidos, cuando un repostero se olvidó de agregar levadura a un pastel. En la actualidad, este postre, hecho de chocolate o cacao, es uno de los más populares de la pastelería mundial y sepuede encontrar en cualquier cafetería o restaurante.

El nombre "brownie" hace referencia al color marrón oscuro de este postre, que se suele comer cubierto con jarabe espeso de chocolate o con frutos rojos y helado. Esta receta con cacao puede incluir chispas de chocolate y nueces en la preparación.

brownie saludable

Recetas: los trucos para que el brownie con cacao quede perfecto

  • Si vas a usar chocolate, asegúrate que sea de calidad: se derrite el chocolate junto con la manteca y luego se agrega a la preparación de huevos batidos con azúcar y esencia de vainilla.
  • Engrasa bien el molde con manteca y harina: no uses aereosol ni margarina.
  • Termina el brownie con un poco de sal arriba, para intensificar el sabor del cacao.
  • Saca del horno un poco crudo, para que quede húmedo.
  • Una vez listo, deja enfriar completamente antes de cortar.

Receta de brownies con cacao en polvo

La receta del brownie con cacao en polvo tiene un exquisito sabor a chocolate, gracias a la materia grasa que aporta la manteca. Si lo deseas, puedes agregar chispas de chocolate a la mezcla para darle más intensidad.

brownie sin harina

Ingredientes:

  • 1 taza de harina 0000
  • 1 1/2 taza de cacao en polvo
  • 1 taza de azúcar
  • 3 huevos
  • 100 g de manteca
  • Nueces picadas (opcional)

Cómo preparar brownies con cacao: la receta paso a paso

  1. Para comenzar con la receta, derrite la manteca hasta que quede líquida y mézclala con el azúcar. Agrega los huevos de a uno y la esencia de vainilla.
  2. Luego, incorpora la harina de a poco y después el cacao en polvo. Tiene que quedar una textura pastosa y cremosa.
  3. Finalmente, coloca la mezcla de brownie con cacao en un molde enmantecado y cocina en el horno al mínimo por 15-20 minutos.
  4. Importante: la cocción no debe pasarse para que no se seque y, de esa manera, quede crocante por fuera y húmedo por dentro.

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