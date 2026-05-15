Cómo es la receta de Brownies con cacao: lleva 5 ingredientes y se hornea en 20 minutos

La receta del brownie tradicional nació en 1896 en Estados Unidos, cuando un repostero se olvidó de agregar levadura a un pastel. En la actualidad, este postre, hecho de chocolate o cacao, es uno de los más populares de la pastelería mundial y sepuede encontrar en cualquier cafetería o restaurante.

El nombre "brownie" hace referencia al color marrón oscuro de este postre, que se suele comer cubierto con jarabe espeso de chocolate o con frutos rojos y helado. Esta receta con cacao puede incluir chispas de chocolate y nueces en la preparación.